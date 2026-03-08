Afrique du Sud : lancement d’un plan national de vaccination pour éradiquer la fièvre aphteuse

L’Afrique du Sud fait face à une recrudescence inquiétante de la fièvre aphteuse, une maladie virale hautement contagieuse qui menace son cheptel bovin. Pour contenir la propagation et limiter l’impact économique, les autorités ont lancé une vaste campagne nationale de vaccination. Dans la province du KwaZulu-Natal, épicentre de l’épidémie, des centaines de milliers d’animaux ont déjà été touchés et de nombreux bovins abattus.

La crise fragilise fortement les éleveurs et a entraîné la fermeture de certains marchés d’exportation pour la viande sud-africaine. Pretoria espère désormais enrayer la maladie et retrouver rapidement sa place sur les marchés internationaux.

Un secteur stratégique au bord de l’asphyxie

L’impact de la maladie est déjà lourd de conséquences pour les éleveurs. Dans le KwaZulu-Natal, véritable épicentre de la crise, plus de 297 000 bêtes ont été touchées et entraîné l’abattage sanitaire de 120 000 animaux. Au-delà des pertes directes, c’est l’isolement international qui pèse sur les producteurs. Des partenaires commerciaux majeurs, à l’image de la Chine et de la Zambie, ont déjà fermé leurs frontières à la viande rouge sud-africaine. Cette situation fait craindre aux professionnels du secteur une vague de suppressions d’emplois et des pertes de revenus se chiffrant en millions de dollars.

Priorité aux fermes communautaires pour briser la contagion

Sur le terrain, la stratégie d’intervention cible en priorité les zones à forte densité de petits éleveurs. À Magagula Heights, à l’est de Johannesburg, les équipes vétérinaires s’activent pour vacciner les bêtes des fermes communautaires. Selon Vuyiswa Ramokgopa, responsable provinciale de l’agriculture, sécuriser ces exploitations est essentiel pour freiner la propagation du virus entre les régions. Le ministre de l’Agriculture, John Steenhuisen, a d’ailleurs réceptionné un premier lot d’un million de vaccins en provenance de Turquie pour soutenir cet effort national.

L’ambition d’un retour sur les marchés internationaux

L’objectif affiché par Pretoria est ambitieux : vacciner 80 % du cheptel national d’ici décembre 2026 afin de réduire les foyers épidémiques de 70 %. Cependant, le défi logistique reste immense, puisque le pays compte près de 12 millions de bovins. Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse la simple gestion sanitaire. En obtenant un statut de pays exempt de fièvre aphteuse grâce à cette couverture vaccinale, l’Afrique du Sud espère rouvrir des marchés internationaux fermés pour certains depuis plusieurs décennies et relancer durablement ses exportations de viande rouge.