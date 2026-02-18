Afrique du Sud : l’ambassadeur américain Brent Bozell prend ses fonctions à Pretoria

Sidoine

Lecture 3 min.
Afrique du Sud drapeau
La nomination de Brent Bozell comme ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud ouvre une phase diplomatique sous tension. Proche de Donald Trump, il arrive à Pretoria dans un contexte marqué par des différends politiques, juridiques et commerciaux. Sa mission s’annonce délicate, entre pressions sur la plainte sud-africaine contre Israël et accusations de discrimination raciale. Le dialogue reprend, mais sous une forte pression géopolitique et économique.

L’atterrissage du nouvel ambassadeur américain, Brent Bozell, sur le tarmac sud-africain ce mardi 17 février 2026 marque l’ouverture d’un chapitre diplomatique particulièrement périlleux. Nommé par Donald Trump dès mars 2025, ce ténor de la sphère conservatrice américaine arrive dans une nation arc-en-ciel où les relations avec Washington n’ont jamais été aussi dégradées.

Un diplomate de combat pour une ligne sans concession

Fondateur du Media Research Center et figure de proue de la droite médiatique aux États-Unis, Brent Bozell n’est pas un diplomate de carrière, mais un idéologue chevronné. Son profil souligne la volonté de l’administration Trump de confronter Pretoria sur des dossiers hautement sensibles.

Dès son audition devant le Sénat en décembre dernier, l’ambassadeur a annoncé la couleur : sa priorité absolue sera d’obtenir le retrait de la plainte pour « génocide » déposée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ). Fervent soutien de l’État hébreu, Bozell voit dans cette démarche juridique une entrave majeure à la stratégie américaine au Proche-Orient.

Une asphyxie économique sous fond de realpolitik

L’arrivée de Brent Bozell intervient alors que l’économie sud-africaine vacille sous le poids de sanctions commerciales américaines inédites. Washington a imposé des droits de douane massifs de 30 % sur une large part des exportations sud-africaines, une mesure punitive sans équivalent pour un pays d’Afrique subsaharienne. Cette barrière tarifaire est officiellement justifiée par la « dérive géostratégique » de Pretoria vers l’axe Russie-Chine-Iran.

En occupant enfin un poste resté vacant depuis le départ de Reuben Brigety en novembre 2024, Bozell devient l’interlocuteur obligé d’un gouvernement sud-africain privé de son propre ambassadeur à Washington depuis l’expulsion d’Ebrahim Rasool. Le dialogue reprend, mais sous une pression maximale.

Sidoine
Sidoine observe, écoute et raconte l’Afrique telle qu’elle se vit au quotidien. Sur Afrik.com, il mêle récits, portraits et analyses pour donner chair aux événements et aux débats qui animent le continent
