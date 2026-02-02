Tensions diplomatiques entre Israël et l’Afrique du Sud

Depuis 2023 l’Afrique du Sud et Israël entretiennent des relations diplomatiques assez tendues et la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour Internationale de Justice contre Israël, l’accusant de génocide à Gaza n’a pas arrangé les choses. Vendredi 30 janvier 2026 la situation s’est encore envenimée avec la déclaration « persona non grata » du chargé d’affaires israélien par  Pretoria, qui l’accuse de violations des normes et pratiques diplomatiques, décision qui a été actée et qui a immédiatement fait réagir Israël.

En ordonnant ce vendredi au vice-ambassadeur d’Israël Ariel Seidman, chargé d’affaires à l’ambassade d’Israël, de quitter le pays dans les 72 heures, l’Afrique du Sud l’accuse d’avoir nui aux relations entre les deux pays par des publications sur les réseaux sociaux insultant le président sud-africain Cyril Ramaphosa et d’avoir violé les protocoles diplomatiques.

Le département des relations internationales a indiqué que ces déclarations concernent le compte X officiel de l’ambassade d’Israël, jugé assez virulent envers le pouvoir sud-africain depuis novembre 2025. Notons qu’Ariel Seidman est, depuis le rappel de l’ambassadeur d’Israël en 2023, le plus haut responsable diplomatique de l’état Hébreu en poste en Afrique du Sud. Le ministère sud-africain des affaires étrangères a aussi demandé au gouvernement israélien de veiller à ce que sa diplomatie « témoigne du respect dû à la République ».

Suite à cette expulsion de son diplomate, Israël a réagi en demandant au représentant sud-africain pour la Palestine de quitter le territoire de Cisjordanie occupée dans les 72 heures, en qualifiant de « non fondées » les accusations du ministère des affaires étrangères sud-africain. La situation que traversent aujourd’hui les deux Etats présage aussi une altération des relations du pays de l’Afrique Australe avec les Etats-Unis, le soutien de Donald Trump envers l’état hébreu étant indéfectible.

