Diffusion du film sur Melania Trump annulée dans les cinémas sud-africains

Alors que sa sortie et diffusion était annoncée ce vendredi 30 janvier dans les principaux cinémas sud-africains, l’annonce est tombée du retrait du documentaire sur la première dame américaine Melania Trump avec comme raison de la part du distributeur « le climat actuel ».

Sans toutefois donner plus de précisions, le distributeur local du documentaire a annoncé renoncer à la diffusion dans le pays « en raison des récents développements », du documentaire qui revient sur la vie de la First Lady américaine dans les semaines précédant la seconde investiture de son époux Donald Trump. L’oeuvre s’est donc vue censurée et retirée des affiches des sites de cinémas NuMetro et Ster Kinekor, les deux principaux réseaux de salles de l’Afrique du Sud.

Le responsable marketing du distributeur sud-africain Filmfinity, qui a les droits sur ce documentaire Thobashan Govindarajulu, a déclaré « compte tenu du climat actuel et des récents développements, le film ne sortira plus en salles sur le territoire », laissant ainsi planer un doute sur les raisons de cette déprogrammation. En effet l’on ne sait pas si cette annulation est due au fait que l’industrie du cinéma et de la télévision, moteur culturel et économique de l’Afrique du Sud soit en crise, avec le ras-le-bol exprimé par les acteurs du monde cinématographique au parlement sud-africain, mettant en cause le système de crédits d’impôts et de remboursement fiscaux mis en place pour attirer les tournages locaux et internationaux, qui sont à ce jour presque à l’arrêt avec pour conséquence près de 27 millions d’euros de budget annuel inutilisés, engendrant un chômage important dans le secteur, ou encore si la déprogrammation de la diffusion est causée par les relations tendues entre le gouvernement sud-africain et l’administration du président des Etats-Unis Trump, qui n’ont cessé de se détériorer au cours des derniers mois.

En effet la sortie temporaire de l’Afrique du Sud du G20, qui l’empêchera de participer au prochain sommet du groupe tenu aux USA, comme l’a souhaité Donald Trump, montre bien que Pretoria ne se laissera pas faire face à Donald Trump, qui après la plainte pour génocide déposée devant la Cour Internationale de Justice par l’Afrique du Sud, visant Israël pour sa guerre à Gaza, a multiplié des attaques et des déclarations offensantes à l’encontre de l’état sud-africain, critiquant notamment la politique intérieure et internationale de l’administration, en l’accusant de « persécution » envers les Afrikaners descendants des premiers colons européens et dénonçant sa proximité avec Moscou.

Si les relations diplomatiques entre les deux pays se détériorent de plus en plus au point d’atteindre la culture, un risque de rupture totale risquerait entrainer les deux pays dans une situation économique bancale au regard des relations entretenues par les deux pays dans le passé.