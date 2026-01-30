Afrique du Sud : onze morts dans une collision entre un minibus et un camion près de Durban

Un grave accident de la route a coûté la vie à onze personnes jeudi matin dans la province du KwaZulu-Natal, à l’est de l’Afrique du Sud. La collision s’est produite près de Durban et a impliqué un minibus-taxi et un camion. Parmi les victimes figure un écolier, selon les premières informations communiquées par les services de secours.

Ce nouveau drame relance les inquiétudes sur la sécurité routière, alors que les accidents impliquant des minibus restent fréquents dans le pays.

Un choc meurtrier au sud de Durban

L’accident s’est produit tôt jeudi, aux abords de Durban, sur un axe routier du sud de la ville. Selon les services de secours et les autorités locales, un minibus-taxi est entré en collision avec un camion. Le choc a provoqué la mort de onze personnes sur le coup, parmi lesquelles figurait un écolier. Huit autres passagers ont été grièvement blessés et transportés vers des hôpitaux de la région.

D’après les premiers éléments communiqués par les services d’urgence, la collision a projeté le minibus contre un arbre après que le camion a quitté la chaussée. Les enquêteurs privilégient la piste d’un dépassement dangereux, au cours duquel le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête est en cours afin de déterminer l’enchaînement précis des faits et d’évaluer d’éventuelles responsabilités supplémentaires.

Une série noire sur les routes sud-africaines

Ce drame intervient dans un contexte particulièrement préoccupant. Moins de deux semaines auparavant, quatorze élèves avaient déjà perdu la vie dans l’accident d’un bus scolaire, à une soixantaine de kilomètres au sud de Johannesburg. Dans la province du KwaZulu-Natal, les accidents impliquant des minibus-taxis se multiplient, ces véhicules constituant le principal moyen de transport quotidien pour de nombreux Sud-Africains.

Les autorités rappellent régulièrement que ces minibus, souvent surchargés ou mal entretenus, figurent parmi les véhicules les plus exposés aux accidents graves sur les routes du pays.

Appels à renforcer la sécurité routière

À la suite de la collision, plusieurs responsables politiques et organisations ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes. Des appels ont également été lancés pour un renforcement des contrôles, une amélioration de l’état des routes et une application plus stricte des règles de circulation, en particulier sur les axes identifiés comme accidentogènes.

Alors que l’enquête se poursuit, ce nouvel accident révèle les failles persistantes de la sécurité routière en Afrique du Sud, où les drames de la route continuent de faire chaque année des milliers de victimes.