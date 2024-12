Afrique du Sud : 40 armes à feu découvertes chez une femme d’affaires de Durban

Une perquisition au domicile de Shauwn Mkhize, femme d’affaires influente de Durban, a révélé la présence de 40 armes à feu, dont des fusils, carabines et pistolets, ainsi que des cartouches. Cette découverte a suscité des interrogations sur ses activités secrètes et soulève des inquiétudes concernant la sécurité et d’éventuels liens avec des réseaux criminels.

Une perquisition menée par la police sud-africaine et les services fiscaux (SARS) au domicile de Shauwn Mkhize, femme d’affaires influente de Durban, tournée à la surprise générale. À l’intérieur d’un coffre-fort soigneusement caché, les agents ont mis la main sur 40 armes à feu, comprenant fusils, carabines et pistolets, accompagnés de 200 cartouches. Six autres armes, savamment dissimulées dans diverses pièces de la maison, sont venues compléter cette découverte.

Shauwn Mkhize : Une femme d’affaires controversée

Connue pour son empire dans les secteurs de l’immobilier et du divertissement, Shauwn Mkhize est une figure publique en Afrique du Sud. Son style de vie extravagant et son influence dans les cercles économiques et médiatiques attirent depuis longtemps l’attention. Cependant, cette découverte inattendue soulève des interrogations sur ses activités en coulisses et sur les raisons d’une telle accumulation d’armes à feu.

Cette intervention s’inscrit dans une stratégie nationale visant à combattre l’évasion fiscale et les activités criminelles qui érodent l’économie du pays. Selon un communiqué du SARS, cette opération marque un tournant stratégique pour rendre « de plus en plus difficile et coûteux » toute implication dans des pratiques illégales.

Cependant, la présence d’un arsenal aussi important dans une résidence privée soulève des questions qui vont bien au-delà des enjeux fiscaux. Les autorités judiciaires et fiscales envisagent la possibilité de liens avec des réseaux criminels organisés, ajoutant une dimension inquiétante à cette affaire.

Des implications sécuritaires majeures

La découverte d’armes aussi variées et en aussi grand nombre dans une résidence privée pose de sérieuses questions en matière de sécurité publique. Ces armes étaient-elles destinées à des activités criminelles ? Étaient-elles en transit pour d’autres parties participent ? Les enquêteurs cherchent à comprendre les mécanismes qui ont permis à une telle cache d’armes de passer inaperçue jusque-là.

Une affaire loin d’être close

Alors que l’enquête se poursuit, Shauwn Mkhize n’a pour l’instant pas réagi publiquement à ces révélations. Les autorités ont annoncé que des poursuites pourraient être engagées si des liens avec des activités illégales étaient confirmées. Cette affaire, qui combine évasion fiscale, sécurité nationale et réseaux criminels potentiels, pourrait bien devenir l’un des plus grands scandales de l’année en Afrique du Sud.