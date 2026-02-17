À Addis-Abeba, Recep Tayyip Erdoğan consolide l’axe Ankara–Addis et la diplomatie turque en Afrique

Le Président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a été accueilli avec les honneurs à Addis-Abeba par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. La cérémonie, fastueuse et hautement symbolique, marque un nouveau jalon dans une relation bilatérale que les deux capitales présentent comme « historique » et « stratégique ».

La visite du Président turc, au-delà du protocole, illustre la profondeur des ambitions turques dans la Corne de l’Afrique et la volonté éthiopienne de diversifier ses partenariats à l’heure des recompositions géopolitiques régionales.

Un centenaire célébré, une relation réactivée

La venue d’Erdoğan coïncide avec le centenaire de l’ouverture de l’ambassade turque à Addis-Abeba. Les autorités des deux pays ont mis en avant des liens remontant à l’époque ottomane, soulignant la continuité diplomatique et commerciale entre Ankara et l’Empire éthiopien. Depuis que la Turquie a proclamé 2005 « Année de l’Afrique », la relation s’est considérablement densifiée : multiplication des ambassades turques sur le continent, hausse des échanges commerciaux, intensification des vols de Turkish Airlines vers les capitales africaines et présence accrue d’entreprises turques dans les secteurs de la construction, du textile et des infrastructures.

À Addis-Abeba, siège de l’Union africaine, Ankara trouve aussi une plateforme diplomatique continentale. La Turquie a obtenu le statut d’observateur auprès de l’UA et organise régulièrement des sommets Turquie-Afrique, consolidant son image d’acteur extra-africain engagé sur le long terme.

Médiation régionale et calculs stratégiques

La visite a lieu dans une atmosphère régionale extrêmement tendue. La Turquie a récemment joué un rôle de médiateur dans les frictions entre l’Éthiopie et la Somalie, notamment autour des questions d’accès à la mer et d’accords portuaires impliquant le Somaliland. Pour Ankara, cette posture de facilitateur s’inscrit dans une diplomatie d’influence qui combine dialogue politique, coopération sécuritaire et partenariats économiques.

Déjà très présente en Somalie – où elle dispose d’une base militaire d’entraînement à Mogadiscio – la Turquie cherche à apparaître comme un acteur stabilisateur dans la Corne de l’Afrique. En s’impliquant auprès d’Addis-Abeba, Ankara se positionne comme interlocuteur crédible dans une région stratégique pour les routes commerciales mondiales et la sécurité de la mer Rouge.

Coopération sécuritaire et défense : un axe central

Au-delà de la rhétorique du « partenariat gagnant-gagnant », la coopération sécuritaire constitue un pilier discret mais déterminant de la relation. La Turquie est devenue ces dernières années un fournisseur important d’équipements militaires pour plusieurs États africains. L’Éthiopie, confrontée à des défis sécuritaires internes – notamment après la guerre du Tigré – et à des tensions frontalières, a diversifié ses fournisseurs d’armement.

La diplomatie turque combine ainsi instruments économiques et leviers de défense, offrant des conditions financières souvent plus souples que celles des fournisseurs occidentaux traditionnels. Cette approche pragmatique séduit des gouvernements soucieux de préserver leur souveraineté stratégique.

Économie et investissements : Ankara en terrain fertile

Sur le plan économique, la Turquie figure parmi les investisseurs les plus actifs en Éthiopie. Des dizaines d’entreprises turques opèrent dans les zones industrielles éthiopiennes, particulièrement dans le textile et l’agro-industrie. Les projets d’infrastructures – routes, bâtiments publics, complexes industriels – constituent également un domaine de coopération clé.

Pour Addis-Abeba, qui ambitionne de devenir un hub manufacturier en Afrique de l’Est, la Turquie représente un partenaire complémentaire à la Chine et aux pays du Golfe. La stratégie éthiopienne consiste à éviter une dépendance excessive à un seul partenaire et à jouer sur la concurrence entre puissances émergentes.

Une diplomatie alternative aux anciennes puissances coloniales

Depuis deux décennies, Ankara revendique une approche distincte de celle des anciennes puissances coloniales européennes. Erdoğan insiste régulièrement sur une coopération fondée sur l’égalité et le respect mutuel. Ce discours trouve un écho dans plusieurs capitales africaines, où la critique du paternalisme occidental demeure vive.

Cependant, certains analystes soulignent que la Turquie, à l’instar d’autres puissances émergentes, poursuit aussi des objectifs géopolitiques clairs : sécurisation de marchés, expansion de son industrie de défense, affirmation de son statut de puissance moyenne globale et consolidation de soutiens diplomatiques dans les enceintes internationales.

Addis-Abeba, pivot continental

Pour l’Éthiopie, cette visite est aussi un signal politique. Malgré les séquelles du conflit interne et les tensions diplomatiques avec certains partenaires occidentaux, Addis-Abeba montre qu’elle conserve des alliés influents. La célébration du centenaire des relations diplomatiques avec la Turquie offre à Abiy Ahmed l’occasion de projeter une image de stabilité et de normalisation internationale. Dans une région marquée par les rivalités entre puissances du Golfe, la compétition sino-américaine et les ambitions croissantes de pays comme la Turquie, l’Éthiopie se pose en acteur central, capable d’attirer investissements et soutiens politiques.

La visite d’Erdoğan à Addis-Abeba dépasse le cadre symbolique du centenaire. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large : celle d’une Turquie en quête d’ancrage durable en Afrique et d’une Éthiopie déterminée à consolider sa place dans le concert régional. Entre ambitions économiques, coopération sécuritaire et diplomatie d’influence, Ankara et Addis-Abeba semblent vouloir transformer leur proximité historique en partenariat stratégique de long terme.