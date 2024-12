L’Union Africaine salue l’accord entre la Somalie et l’Éthiopie et la médiation d’Erdogan

L’Union Africaine a exprimé son soutien à la signature d’un accord entre la Somalie et l’Éthiopie, saluant le rôle essentiel joué par le Président turc Recep Tayyip Erdogan dans la médiation de cet accord. Ce dernier vise à mettre fin à près d’un an de tensions entre les deux pays voisins de la Corne de l’Afrique. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a ainsi félicité les efforts diplomatiques turcs et exhorté les deux parties à mettre en œuvre « sans délai » les mesures adoptées lors de la rencontre.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Moussa Faki Mahamat a souligné l’importance de l’accord signé entre le Président somalien Hassan Sheikh Mohamoud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, avec la médiation du Président Erdogan à Ankara. « Le Président de la Commission salue cet acte important de haute responsabilité de la part des dirigeants de la Somalie et de l’Éthiopie », a-t-il déclaré, mettant en relief le compromis atteint par les deux pays pour dépasser leurs différends par le biais du dialogue.

Une avancée significative pour la région de la Corne de l’Afrique

Le président de la Commission de l’Union Africaine a également adressé ses félicitations à Recep Tayyip Erdogan pour le soutien qu’il a apporté aux deux pays dans leur démarche visant à résoudre les tensions de manière pacifique. Il a insisté sur la nécessité pour les deux nations de mettre en œuvre rapidement les décisions prises pour garantir la stabilité régionale et favoriser la coopération.

Le 11 décembre, lors de leur rencontre à Ankara, Erdogan a exprimé sa satisfaction de voir les dirigeants de la Somalie et de l’Éthiopie faire le premier pas vers « un nouveau départ basé sur la paix et la coopération ». Le Président turc a souligné que cette initiative était important pour renforcer les relations entre les deux pays et pour l’avenir de la région. Il a également salué la signature de l’accord qui, selon lui, représente une avancée significative pour la région de la Corne de l’Afrique, en dépit des tensions passées.

L’Éthiopie privée d’accès direct à la mer

La crise entre la Somalie et l’Éthiopie a débuté en janvier 2023, après que l’Éthiopie a signé un accord avec le Somaliland, une région sécessionniste de la Somalie, lui permettant d’accéder au port de Berbera, sur la mer Rouge. Cette décision a provoqué une réaction violente de la Somalie, qui considère le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire. L’Éthiopie, privée d’accès direct à la mer après la sécession de l’Érythrée en 1991, cherche depuis longtemps des solutions pour contourner cette situation géopolitique complexe.

L’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland, qui prévoyait également la possibilité pour ce dernier de participer à Ethiopian Airlines, a accentué les tensions, la Somalie considérant cette entente comme une violation de son intégrité territoriale. La Turquie, soucieuse de la stabilité dans la Corne de l’Afrique, a alors pris l’initiative de servir d’intermédiaire pour apaiser les tensions et parvenir à une résolution pacifique.

Garantir un développement durable et une stabilité régionale

Lors des négociations à Ankara, le 12 décembre, la Somalie et l’Éthiopie ont signé une déclaration commune, la « déclaration d’Ankara », dans laquelle elles réaffirment leur engagement à respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’autre partie. Les deux pays ont également exprimé leur volonté de surmonter leurs différends passés et de travailler ensemble pour un avenir prospère, en s’appuyant sur les principes du droit international et les valeurs de l’Union africaine.

L’accord prévoit, entre autres, la mise en place de mécanismes pour renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre les deux pays. En outre, les dirigeants ont convenu d’abandonner les divergences antérieures et de privilégier un dialogue constructif afin de garantir un développement durable et une stabilité régionale.

Rôle important dans la résolution de conflits en Afrique

Le rôle de la Turquie dans cette médiation a été salué par les parties prenantes, qui reconnaissent l’importance de l’engagement diplomatique turc pour apaiser les tensions en Afrique de l’Est. Ankara continue de jouer un rôle important dans la résolution de conflits en Afrique, en s’appuyant sur ses relations avec les principaux acteurs de la région.

La communauté internationale, notamment l’Union Africaine, suit de près les évolutions de cet accord et attend des actions concrètes qui permettront de mettre fin aux tensions dans la Corne de l’Afrique. La signature de cet accord marque un moment clé dans les efforts diplomatiques visant à garantir la paix et la coopération entre la Somalie et l’Éthiopie, deux pays essentiels pour la stabilité régionale.