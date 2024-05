Le Somaliland, un Etat non reconnu à la stabilité exceptionnelle

Le Somaliland est une région autoproclamée indépendante située dans le nord de la Somalie. Malgré sa déclaration d’indépendance en 1991, le Somaliland n’est pas reconnu officiellement comme un État souverain par la communauté internationale. Cependant, il jouit d’une stabilité politique et d’une organisation gouvernementale distinctes de celles de la Somalie, dont la situation reste marquée par l’instabilité et les conflits.

Le territoire du Somaliland correspond à l’ancienne Somalie britannique, une région qui fut un protectorat britannique jusqu’à sa fusion avec la Somalie italienne, en 1960, pour former la République de Somalie. Cependant, les différences culturelles et politiques entre le nord et le sud du pays ont rapidement mené à des tensions.

Après deux décennies marquées par une dictature sous Siad Barre et une guerre civile dévastatrice, le nord du pays, principalement habité par le clan Isaaq, proclama son indépendance, en mai 1991, suite à la chute du régime de Barre. Cette déclaration d’indépendance fut en grande partie motivée par le désir d’échapper à la violence et à l’anarchie qui s’étaient emparées de la capitale, Mogadiscio, et d’autres parties du sud.

Gouvernement et économie

Le Somaliland a établi un gouvernement démocratique qui fonctionne avec une Constitution, un Président élu, un Parlement bicaméral, et ses propres institutions de sécurité et monnaie, le shilling somalilandais. Le système politique du Somaliland est souvent cité comme un modèle de démocratie en Afrique, ayant organisé plusieurs élections présidentielles et législatives jugées libres et équitables par les observateurs internationaux.

Sur le plan économique, le Somaliland bénéficie de son positionnement stratégique le long du golfe d’Aden, une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Hargeisa, la capitale, est un centre d’activité économique vibrant, notamment dans les secteurs du commerce et des services. Le Somaliland attire également des investissements étrangers, particulièrement dans les domaines de l’exploration pétrolière et des infrastructures.

Défis et reconnaissance internationale

Malgré ses succès en matière de gouvernance, le Somaliland fait face à plusieurs défis, notamment le manque de reconnaissance internationale qui limite son accès à l’aide internationale et aux prêts des institutions financières mondiales. Cette situation affecte également sa capacité à engager des négociations formelles pour son développement économique et à participer pleinement aux forums internationaux.

Le Somaliland est principalement habité par des peuples somaliophones, majoritairement musulmans sunnites, qui partagent une culture commune basée sur le clanisme. La société est fortement influencée par la tradition orale, qui se manifeste à travers la poésie, la danse et d’autres formes d’expression artistique.