Pour Luis Enrique, le débat n’existe plus : Hakimi est « le meilleur latéral droit du monde ». La saison 2024-2025, conclue par une Ligue des champions historique avec un but en finale, et son statut dans les classements de référence achèvent d’installer le Marocain tout en haut de la hiérarchie.

Les mots d’Enrique… et une scène européenne comme caisse de résonance À plusieurs reprises cet automne, Luis Enrique a placé la barre très haut : « Hakimi est pour moi le meilleur latéral droit au monde » et, avec Nuno Mendes, « ce sont les deux meilleurs latéraux du monde ». Ce n’est pas une formule à l’emporte-pièce : elle arrive après une campagne européenne conclue par la démonstration de Munich (5-0 face à l’Inter), où Hakimi a ouvert le score en finale, symbole de son importance des deux côtés du terrain.

Un palmarès qui pèse

Vainqueur de la Ligue des champions 2025 avec le PSG, multiplicateur de titres en Ligue 1 (2022, 2023, 2024, 2025) et double lauréat de la Coupe de France (2024, 2025), Hakimi ajoute Paris à une trajectoire passée par le Real Madrid (C1 2018), le Borussia Dortmund (Supercoupe 2019) et l’Inter où il fut champion d’Italie 2021. En 2025, il figure aussi dans l’Équipe-type UEFA de la Ligue des champions, confirmation d’un statut acquis au plus haut niveau.

Un pilier historique des Lions de l’Atlas

Avec le Maroc, Hakimi incarne la génération dorée qui a écrit l’histoire du football africain. Capitaine et leader technique, il fut l’architecte de l’épopée qatarie lors de la Coupe du monde 2022, propulsant les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale, une première pour une nation africaine. Son penalty décisif contre l’Espagne en huitièmes reste gravé dans les mémoires. Médaillé de bronze à la CAN 2024, il a également mené le Maroc aux quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec plus de 70 sélections à seulement 26 ans, Hakimi est déjà l’un des joueurs les plus capés de l’histoire marocaine, symbole d’une équipe nationale désormais respectée sur tous les continents.

La saison de la consécration individuelle

Les distinctions suivent la performance : l’ESPN FC100 2025 le consacre meilleur latéral (full-back) de la planète, et la Ligue 1 le place de nouveau dans son onze type aux Trophées UNFP 2025. Ces repères indépendants corroborent l’œil de son entraîneur et l’impression visuelle laissée par sa saison.

Un profil moderne, total : vitesse, volume, justesse

Formé pour le football de transition, l’ancien compagnon d’Hiba Abouk reste l’un des plus rapides de sa génération. Il fut même ancien recordman de vitesse en Bundesliga, tout en ayant affûté la lecture défensive et la qualité de dernier geste. Sa capacité à multiplier les appels, renverser des pressings et finir ses actions explique pourquoi il pèse dans les grands matchs (but en demi-finale contre Arsenal, puis en finale). Dans le PSG de Luis Enrique, il est latéral, piston, parfois milieu supplémentaire : un créateur d’avantages dans chaque phase.

Pourquoi « le meilleur » aujourd’hui ? Parce qu’aucun pair ne combine à ce point régularité domestique, impact décisif en C1, polyvalence tactique et reconnaissance croisée (coach, observateurs UEFA, classements médias). À l’instant T, le Marocain coche toutes les cases du latéral total. Dire qu’Achraf Hakimi est le meilleur latéral du monde n’est pas un slogan : c’est la conclusion la plus raisonnable à partir des faits et des trophées.