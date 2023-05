Achraf Hakimi et Hiba Abouk, les deux grands absents du Festival de Cannes

L’édition 2023 du Festival de Cannes sera sevrée d’un très beau couple qui avait marqué les esprits en 2022. Il s’agit de celui formé jadis par le footballeur marocain Achraf Hakimi et l’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Abouk.

Le Festival de Cannes ouvre ses portes demain mardi 16 mai pour ne les fermer que le samedi 27 mai. Plus de 10 jours ponctués de défilés, de diffusions de programmes et diverses rencontres. Des moments très attendus, notamment par les acteurs de la culture mondiale. Cette année, se déroule la 76ème édition, après celle de l’année dernière qui avait marqué les esprits.

L’un des plus beaux couples

Alors qu’elle se déroulait du 17 au 28 mai 2022, le mardi 24 mai avait reçu la visite de ce qui était considéré comme l’un des plus beaux couples de cette soirée. Achraf Hakimi et Hiba Abouk avaient, dès leur apparition, enflammé cette 75ème édition. Le couple avait arpenté les marches de la croisette, juste après de grandes stars mondiales comme Tom Cruise et autre Sharon Stone.

Si l’actrice espagnole d’origine tunisienne et égyptienne, Hiba Abouk, était vêtue d’une robe blanche deux pièces au décolleté qui cachait une petite partie de son corps, son désormais ex-mari, Achraf Hakimi, était apparu dans un costume de couleur noire cousu mode kimono. Ce soir-là, le couple avait visualisé en avant-première le film « L’Innocent » de Louis Garrel.

Une affaire de viol présumé

Une belle sortie qui avait émerveillé plus d’un. Seulement, cette année, l’international marocain et l’actrice ne seront pas bras dessus bras dessous, comme en 2022. La raison : un divorce en cours, après une séparation à grands fracas. Une affaire de viol présumé sur une fille de 24 ans dont Hakimi est accusé a tout fait voler en éclats.

En effet, sur ses réseaux sociaux, Hiba Abouk s’est précipitée d’annoncer sa séparation avec le latéral droit du PSG. Laquelle datait bien avant ces faits qui ont secoué un moment le club de la capitale française. L’actrice espagnole d’origine tunisienne n’a pas omis de dire son indignation, tout en précisant se ranger du côté des victimes.