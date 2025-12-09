Marché de Noël des Outre-Mer 2025 : Évasion tropicale à la Bourse du Travail de Saint-Denis

Saint-Denis s’apprête à troquer la grisaille de décembre contre la chaleur et l’éclat des îles ! Le vendredi 12 décembre 2025, la Bourse du Travail se transformera en un véritable archipel des saveurs et de l’artisanat avec le premier mais incontournable Marché de Noël des Outre-Mer.

Organisé par l’association Outre-Mer En Fête (OMEF), cet événement va offrir un voyage sensoriel pour célèbrer la richesse et la diversité des territoires ultramarins français. Pour les parisiens, c’est l’occasion idéale d’injecter une dose d’exotisme et de soleil dans les fêtes de fin d’année, tout en soutenant l’économie et le patrimoine de ces régions lointaines.

Artisanat et gastronomie des Outre-Mer

Le marché est une invitation à transporter un peu de soleil chez soi. L’accent est mis sur le savoir-faire authentique et les produits du terroir des Caraïbes, de l’océan Indien et du Pacifique :

Découvrez des bijoux en graines naturelles, des vêtements confectionnés en madras, des sculptures sur bois exotique, ou encore de la vannerie traditionnelle. Ces créations, souvent fabriquées à la main, sont des cadeaux de Noël porteurs d’histoire et d’âme.

Mais ne ratez pas les trésors gourmands. Cela va des épices de La Réunion, aux rhums arrangés de Martinique et Guadeloupe, en passant par le cacao de Guyane et les confitures artisanales aux fruits tropicaux qui promettent un festin pour les papilles. C’est le lieu idéal pour dénicher l’ingrédient secret qui sublimera votre menu de réveillon.Au-delà du commerce, le marché est une vitrine culturelle vivante. Des démonstrations de danses (zouk, maloya, séga), des concerts de Noël (Chanté Nwel), et des ateliers ponctueront la journée, offrant un aperçu vibrant de la joie de vivre ultramarine.

L’Esprit des Îles au cœur du 93 : Saint-Denis, Carrefour de la Diversité

L’accueil de cet événement à Saint-Denis n’est pas un hasard. Ville-monde par excellence, la commune de Seine-Saint-Denis incarne la diversité et le métissage de la France. Sa population est un carrefour de cultures, y compris un tissu très dense et actif de diasporas ultramarines.

Ce marché de Noël est un moment de cohésion et de fierté où les résidents dionysiens et les Franciliens peuvent célébrer ensemble cette part essentielle de l’identité française. Ainsi, la Bourse du Travail devient, pour une journée, le point de convergence où l’Outre-Mer vient naturellement enrichir et colorer le paysage culturel de la métropole.

Informations pratiques : Marché de Noël OMEF 2025

Vendredi 12 décembre 2025

Journée continue de 10h00 à 20h00,

Bourse du Travail de Saint-Denis. Adresse 9-11 Rue Génin, 93200 Saint-Denis

Accès (Transports en commun) Métro : Ligne 13, station Basilique de Saint-Denis RER : Ligne D, station Saint-Denis Tramway : T1 (arrêt Marché de Saint-Denis)Organisateur & Site OfficielOutre-Mer En Fête (OMEF)

Lien Officiel OutreMer en Fête

Ne manquez pas cette invitation à un Noël différent : plus chaud, plus épicé, et profondément humain. Rendez-vous le 12 décembre pour un dépaysement garanti sans prendre l’avion !