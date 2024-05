Riyad Mahrez brille en Arabie Saoudite et s’éloigne de la retraite

Riyad Mahrez, l’ancienne star du Havre, de Manchester City et de Leicester City, continue de rayonner sur les terrains de football. Désormais, c’est sous les couleurs d’Al-Ahli en Arabie Saoudite que l’attaquant algérien aligne les buts et les passes décisives.

Beaucoup pensaient que Riyad Mahrez arrivait en pré-retraite en Arabie Saoudite. Depuis son arrivée au club en juillet 2023, le joueur algérien s’est parfaitement adapté et a démontré que son talent était toujours intact. Devenant rapidement l’un des piliers de son équipe il est encore capable de battre des records.

Des performances impressionnantes

Au cours de sa première saison en Saudi Pro League, Mahrez a accumulé 10 buts et 12 passes décisives en 29 matchs de championnat, le plaçant parmi les joueurs les plus performants de la ligue. C’est aussi la première fois qu’un joueur d’Al-Ahli réalise ce doublé.

Surtout, il a été décisif dans 12 des 29 rencontres disputées par Al-Ahli. Ce chiffre souligne son influence sur le jeu et sa capacité à faire la différence lors des moments cruciaux. Cette efficacité est le propre des grands joueurs. Et pour cela il peut compter sur la présence de sa compagne, Taylor Ward, qui bien que réticente l’a finalement accompagnée dans cette nouvelle aventure.

En plus de ses exploits sur le terrain, Mahrez s’est imposé comme un leader, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Son expérience du plus haut niveau et sa mentalité ont été des atouts précieux pour Al-Ahli. Il espère aisin ajouter des lignes à son palmarès déjà impressionnant. En effet, Riyad Mahrez a remporté cinq titres de champion de Premier League, ainsi que la Ligue des champions en 2023, en plus de plusieurs victoires en coupes nationales et en Community Shield.

Un impact positif sur le football saoudien

L’arrivée de Mahrez en Arabie Saoudite a également eu des retombées positives sur l’image du football saoudien. Sa renommée internationale a contribué à attirer l’attention sur la Saudi Pro League, qui gagne en attractivité et en reconnaissance au niveau mondial.

À 32 ans, Mahrez est loin d’avoir dit son dernier mot. Il maintient un niveau de jeu exceptionnel et sa détermination reste intacte. Cela tombe bien pour son club avec qui il est lié jusqu’à 2027 ! Avec Al-Ahli, il compte bien remporter des titres et à se qualifier pour la Ligue des champions asiatique.

Sur la scène internationale, la question de sa place dans la reconstruction des Fennecs reste posée. Il demeure un élément clé pour l’équipe nationale d’Algérie, avec laquelle il aspire à briller lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Mahrez a informé le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic, de sa volonté d’apporter son expérience à la reconstruction du groupe. Mais la réponse du nouveau patron du foot algérien n’est pas encore connue.