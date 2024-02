C’est officiel, Vladimir Petkovic est le nouveau sélectionneur de l’Algérie !

Vladimir Petkovic, ancien entraîneur de la Suisse et des Girondins de Bordeaux, remplace Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne.

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé, ce jeudi, la nomination de Vladimir Petkovic comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie. L’ancien entraîneur de la Suisse et des Girondins de Bordeaux remplace Djamel Belmadi, remercié en janvier après l’élimination des Fennecs dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations.

La nomination de Petkovic n’est pas une surprise. Le technicien bosniaque était pressenti depuis plusieurs semaines pour prendre la tête des Verts. Son expérience et son palmarès, notamment avec la Suisse qu’il a menée en quart de finale de l’Euro 2020, ont convaincu les dirigeants de la FAF.

Un nouveau challenge pour Petkovic

Petkovic s’apprête à relever un nouveau challenge important. L’Algérie, championne d’Afrique en 2019, est une nation de football exigeante et passionnée. Le nouveau sélectionneur aura pour mission de relancer la machine et de qualifier les Fennecs pour la Coupe du monde 2026.

Vladimir Petkovic arrivera à Alger dimanche et animera une conférence de presse lundi. Il aura ensuite l’occasion de faire connaissance avec ses joueurs lors d’un stage prévu en mars prochain. Notons que la nomination de Petkovic a été accueillie avec des réactions mitigées en Algérie.

En effet, certains supporters se montrent enthousiastes et optimistes, tandis que d’autres attendent de voir les résultats avant de se prononcer. Le nouveau sélectionneur aura la lourde tâche de faire oublier l’échec de la CAN et de ramener les Fennecs sur le chemin du succès.