Petkovic et Beaumelle favoris pour remplacer Belmadi

Dans le sillage de la démission de Djamel Belmadi de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, la Fédération Algérienne de Football (FAF) se trouve à la croisée des chemins, à la recherche d’un successeur capable de redonner aux Fennecs leur éclat perdu. Deux noms se détachent dans cette quête : Vladimir Petkovic, l’ex-sélectionneur de la Suisse au palmarès européen reconnu, et Patrice Beaumelle, l’actuel entraîneur du MC Alger, connu pour sa proximité avec le football africain.

Alors que la FAF souhaite finaliser sa décision, l’heure semble encore à la réflexion : entre l’expérience internationale de Petkovic et la connaissance locale de Beaumelle, qui est le mieux placé pour faire oublier l’héritage de Belmadi et conduire l’Algérie vers de nouveaux horizons ?

La Fédération Algérienne de Football (FAF) est activement en quête d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale suite à la démission de Djamel Belmadi. Le lundi 5 février 2024, le président de la FAF, Walid Sadi, a officialisé la mise en place d’une commission Ad-Hoc chargée d’examiner les candidatures pour ce poste crucial. Un communiqué publié la veille sur le site de la FAF annonçait que cette commission rendrait ses conclusions sous dix jours, signe de la volonté de la Fédération de tourner rapidement la page Belmadi et d’entamer un nouveau chapitre avec un nouveau staff technique.

Oublier l’humiliation de la CAN

L’Algérie, après l’échec de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 et une sortie précoce lors de la CAN 2023, semble prête à accueillir un renouveau tactique et stratégique. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la suite de Belmadi. Dont celui de Vladimir Petkovic, qui émerge comme un candidat sérieux, ce lundi. Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse avec une expérience notable à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’équipe algérienne. Un accord entre Petkovic et la FAF aurait même été conclu, selon différentes sources.

Petkovic en cinquième position sur la liste des candidats préférés de la FAF

Cependant, la transition ne se fait pas sans questionnements. Notamment sur l’adaptation de Petkovic au football africain et les attentes élevées des supporters algériens. Ainsi, une qualification pour le Mondial 2026 est un minimum. Petkovic n’était initialement qu’en cinquième position sur la liste des candidats préférés de la FAF, fait remarquer notre confrère d’Afrik-foot.

Devant lui, d’autres noms comme Peseiro, Queiroz, Aliou Cissé, et Broos. Cette situation met en lumière les défis de la Fédération dans sa quête d’un nouveau sélectionneur.

Beaumelle, un fin connaisseur de l’Algérie

En parallèle, Patrice Beaumelle, actuel entraîneur du MC Alger et ancien sélectionneur de la Côte d’ivoire. Il manifeste un intérêt pour le poste. Cependant, il souligne que le moment n’est peut-être pas encore venu pour lui de prendre les rênes de l’équipe nationale. L’ouverture de Beaumelle à une future collaboration avec la FAF laisse pourtant entrevoir une autre possibilité que Petkovic dans la recherche d’un successeur à Belmadi. Et surtout c’est un profil qui connait l’Algérie. Un point essentiel.

Tout cela se déroule alors que la séparation avec Belmadi traine. En effet, sur le plan juridique, la séparation tourne au bras de fer. La FAF cherche logiquement à éviter de payer des indemnités de départ à l’ancien coach qui s’en va sur une humiliation lors de la derrière CAN. La situation souligne les défis administratifs et financiers auxquels la Fédération doit également faire face. Dans ce contexte complexe, l’avenir de l’équipe nationale algérienne reste en suspens, avec l’espoir qu’un nouveau leader puisse conduire les Fennecs vers de nouveaux succès.