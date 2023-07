Taylor Ward a-t-elle donné son accord pour le départ de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite ?

Riyad Mahrez aurait finalisé son contrat avec le club saoudien d’Al-Ahli SC. Aujourd’hui, sa compagne, la mannequin Taylor Ward, est-elle prête à accompagner le capitaine des Fennecs en Arabie Saoudite ?

Il semble que cette fois ce serait imminent. Riyad Mahrez devrait quitter Manchester City pour le club saoudien d’Al-Ahli SC, promu cette saison en Pro League saoudienne.

Selon le journaliste anglais Ben Jacobs qui fait référence, le contrat serait prêt entre Al Ahli et Mahrez, et les deux clubs devraient finaliser les clauses du départ dans les 24 à 48h. Le club saoudien proposerait une offre de 30 millions de livres pour l’indemnité de transfert et un salaire de 25 millions de livres par an pour le joueur.

Pep Guardiola et Taylor Ward devant le fait accompli ?

Le départ de Mahrez de Manchester City, vainqueur de la dernière League des Champions, ne fait pas les affaires de Pep Guardiola. L’entraîneur des Cityzens voit d’un mauvais œil le départ simultané de ses deux ailiers vedettes, car Bernardo Silva devrait rejoindre Barcelone. Il reste encore deux ans de contrat, jusqu’en 2025, pour Riyad Mahrez avec Manchester qui peut donc encore tout bloquer.

Il avait été rejoint dans son opposition à ce départ par Taylor Ward, la femme de Mahrez, et mère de son dernier enfant. Cette dernière verrait d’un mauvais œil ce départ pour deux ans en Arabie Saoudite, pays où la place des femmes est encore très inférieure à celle de leur époux. Pas évident que la mannequin accepte de suivre son compagnon, avec leur fille Mila.

Mais ce serait sans doute le dernier gros transfert pour le capitaine des Fennecs. Difficile donc pour Taylor Ward de s’y opposer. Quitte à multiplier les voyages en avions entre Londres et Djeddah, ou se dispute les rencontre d’Al-Ahly.