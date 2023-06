Riyad Mahrez va rester en Angleterre sous la pression de Taylor Ward et Pep Guardiola

Riyad Mahrez a un des plus beaux palmarès du football africain. Après une saison historique où il a tout gagné en club avec un triplé Cup – Premier League – Ligue des champions avec Manchester City, le natif de Sarcelle (France) est à un tournant de sa carrière. A 32 ans l’ailier algérien pourrait rêver d’un dernier contrat lucratif en Arabie Saoudite, nouvel eldorado du football. Mais sa campagne Taylor Ward et son entraineur Pep Guardiola en ont décidé autrement.

Quelle saison fantastique pour Riyad Mahrez avec Manchester City. Avec un triplé historique cette saison, l’international algérien a désormais un des plus beaux palmarès du football africain. 5 Premier League, la première avec Leicester, les 4 suivante avec les Citizens, deux FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield, la Ligue des Champions cette année et bien sur la CAN 2019 avec l’Algérie.

A 32 ans, le capitaine des Fennecs peut logiquement espérer signer un dernier gros contrat, et l’Arabie Saoudite, nouvel Eldorado des footballeurs lui fait les yeux doux. C’est Al-Ahli qui a manifesté son intérêt pour associer Mahrez à Edouard Mendy et Roberto Firmino. Selon le Daily Mail, le club émirati aurait proposé un contrat de deux ans et un salaire de 50 millions d’euros, plus des bonus.

Taylor Ward et Pep Guardiola opposés à son départ

Il semble cependant probable que Riyad Mahrez patiente quelques années encore avant d’envisager une retraite dorée. Taylor Ward sa femme se serait en effet opposée à cet exil doré. La mannequin britannique n’est pas enchantée du tout par l’idée de passer les prochaines années en Arabie, où le statut de la femme est loin de valoir celui de son mari…

🚨 EXCL : Riyad Mahrez veut toujours quitter #ManCity pour rallier l’Arabie Saoudite, néanmoins sa femme veut rester en Angleterre. 🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/meoMXPmUBn — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 16, 2023

Autre opposant de taille au départ de Mahrez, son entraineur à Manchester City, Pep Guardiola. Même s’il a peu utilisé l’international algérien cette saison, le gardant souvent comme joker de luxe, le sélectionneur des Citzens à poussé pour prolonger son contrat jusqu’en 2025. Il verait donc d’un mauvais oeil un départ dès cet été.