Après Mahrez, Cherki : La success story algérienne continue à City

Après Riyad Mahrez qui a marqué l’histoire de Manchester City de son empreinte avec 11 trophées et 78 buts en 5 saisons, c’est au tour de Rayan Cherki, autre talent franco-algérien, de faire vibrer l’Etihad Stadium. Ses débuts tonitruants en Premier League laissent présager une nouvelle success story algérienne dans le ciel mancunien.

Deux ans après le départ de Riyad Mahrez vers l’Arabie Saoudite, Manchester City accueille un nouveau talent aux racines algériennes. Rayan Cherki, franco-algérien de 22 ans, depuis hier, vient d’effectuer des débuts remarqués qui rappellent étrangement l’impact qu’avait eu son illustre prédécesseur à son arrivée en 2018.

L’histoire d’amour entre Manchester City et les talents algériens se poursuit. Mahrez avait conquis l’Etihad Stadium avec son style unique, remportant 11 trophées dont la Ligue des Champions tant convoitée, inscrivant 78 buts en 236 matchs. Un bilan exceptionnel qui fait de lui le premier Algérien à brandir le trophée européen depuis Rabah Madjer, et le meilleur buteur algérien de l’histoire de la compétition européenne avec 20 réalisations.

Et il en arrivant à Manchester, Cherki peut compter sur la présence de son compatriote, Rayan Aït-Nouri, arrière gauche de l’équipe, arrivé cette année de Wolverhampton.

Une entrée fracassante pour Cherki qui rappelle les grandes heures de Mahrez

À peine dix-huit minutes. C’est le temps qu’il aura fallu à Rayan Cherki pour marquer les esprits et inscrire son nom dans l’histoire de Manchester City. Entré à la 73e minute face à Wolverhampton samedi dernier, le jeune franco-algérien a transformé son premier toucher de balle en Premier League en chef-d’œuvre, scellant la victoire 4-0 des Citizens.

Son but est un modèle du genre, talonnade avec Nico O’Reilly qui lui remet, passement de jambes pour mystifier Emmanuel Agbadou et frappe croisée et faire trembler les filets des Wolves. Cette réalisation, célébrée à la manière de Thierry Henry au poteau de corner, témoigne de la confiance et de l’ambition du nouveau numéro 10 des Sky Blues. Une entrée qui n’est pas sans rappeler les débuts fracassants de Mahrez qui avait rapidement conquis les supporters mancuniens par sa technique et son efficacité.

Pep Guardiola ne s’y est pas trompé. Le technicien catalan, conquis par cette entrée remarquée, a souligné « Sa qualité dans le dernier tiers, dans les petits espaces, c’est unique. Sa créativité est excellente, il apporte le rythme dont nous avons besoin. » Des éloges qui font écho à ceux qu’il avait eus pour Mahrez : « C’est l’un des gars de ma carrière que j’ai le plus apprécié. Des qualités et une capacité technique incroyables. »

Un profil similaire, une trajectoire différente

Comme Mahrez, Cherki possède cette capacité rare à faire la différence dans les petits espaces. Thierry Henry, qui a entraîné Cherki avec l’équipe de France des moins de 21 ans, a dit un jour qu’il n’avait jamais vu un joueur dribbler à de telles vitesses avec les deux pieds.

Mais contrairement à Mahrez qui avait rejoint City à 27 ans après avoir fait ses preuves à Leicester (champion d’Angleterre 2016, meilleur joueur PFA), Cherki arrive à seulement 21 ans, avec tout à prouver mais aussi tout le temps pour se développer sous la tutelle de Guardiola, l’un des meilleiurs entraîneur dumonde.

L’affaire du siècle selon les observateurs

L’enthousiasme ne se limite pas au banc mancunien. Fabrizio Romano, journaliste spécialiste des transferts, n’a pas caché son admiration : « Rayan Cherki pour 35 millions euros plus 6 millions euros en bonus, c’est l’affaire de l’été. Quelle signature ! »

Le choix de lui confier le numéro 10, porté par des légendes comme Sergio Agüero, place Cherki dans une lignée prestigieuse. Un numéro synonyme d’attentes plus élevées et de pression supplémentaire.

Le parcours d’un prodige franco-algérien

Formé à l’Olympique Lyonnais où il a battu plusieurs records de précocité, Cherki arrive à Manchester City auréolé d’une saison exceptionnelle (12 buts et 20 passes décisives) où il a brillé en Coupe d’Europe contre le rival de Manchester United. Éligible pour représenter l’Italie (par son père), l’Algérie (par sa mère) ainsi que la France, Rayan Cherki a pour l’instant choisi de défendre les Bleus, mais son parcours rappelle celui de nombreux binationaux qui ont brillé en Premier League.

Rayan Cherki a paraphé avec les Cityzens un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Il n’arrive pas pour remplacer Mahrez, mais pour écrire sa propre histoire qui pourrait bien enrichir la tradition algérienne à Manchester City.

Si les débuts sont prometteurs, Cherki devra confirmer cette première impression face à des défenses plus solides. La confrontation face à Tottenham dès la semaine prochaine sera un test révélateur de sa capacité d’adaptation au rythme effréné de la Premier League.

Thierry Henry, qui connaît bien le joueur, avait prévenu : le talent n’a jamais été en question, mais c’est sa régularité et son implication défensive qui détermineront sa réussite au plus haut niveau. Des aspects sur lesquels Guardiola, qui avait transformé Mahrez en joueur complet, saura certainement travailler.