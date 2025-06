La folle semaine de Rayan Cherki

En une semaine mémorable, le prodige lyonnais a brillé lors de ses premiers pas chez les Bleus avant de confirmer son transfert record vers Manchester City. Le nouveau « petit prince » de Lyon suit les traces de Karim Benzema, qui avait lui aussi fait ses armes dans la capitale des Gaules avant de conquérir l’Europe. De sa première titularisation réussie chez les Bleus à un transfert record vers Manchester City, le prodige lyonnais écrit déjà un nouveau chapitre de sa jeune carrière, porté par des racines algéro-italiennes qu’il n’a jamais reniées.

Jeudi 5 juin, lors de la demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne, Rayan Cherki a vécu un baptême du feu mémorable pour sa première sélection avec les Bleus. Entré en jeu à la 69e minute alors que la France était menée 5-1, le Gone a inscrit un but magnifique et délivré une passe décisive, contribuant à une remontada historique qui s’est soldée par une défaite au petit goût d’exploit (5-4). Dimanche 8 juin, Didier Deschamps lui a fait confiance en le titularisant au poste de numéro 10 pour la petite finale face à l’Allemagne, que la France a remportée 2-0.

« Il doit jouer au cœur du jeu, c’est là qu’il fait la différence« , a salué le sélectionneur après la rencontre. Cette prestation remarquable confirme que Cherki a franchi un cap décisif dans sa jeune carrière.

Manchester City décroche le jackpot

Selon nos informations confirmées par L’Equipe, un accord a été trouvé pour le transfert du footballeur lyonnais qui va parapher un bail de 5 ans. Le montant de l’opération rapportera environ 40 millions d’euros à l’OL, avec des bonus et un pourcentage à la revente. Cherki lui-même a confirmé que son transfert était « en cours de finalisation » après le match contre l’Espagne.

Pour Lyon, il s’agit du transfert sortant le plus élevé depuis celui de Tanguy Ndombélé en 2019 parti à Tottenham. Pour City, c’est un pari chiffré sur l’un des créateurs les plus précoces d’Europe, que Pep Guardiola voulait absolument pour le Mondial des Clubs.

Sur les traces de Riyad Mahrez et Karim Benzema

En rejoignant l’Etihad Stadium, Cherki foule un sentier balisé par Riyad Mahrez, autre Franco-Algérien devenu pilier offensif des Citizens (2018-2023) avant de partir en Arabie saoudite. Le Lyonnais retrouvera notamment Phil Foden et Bernardo Silva, avec lesquels Pep Guardiola compte l’utiliser dans un rôle hybride d’ailier créatif et de numéro 10, un moule qu’occupait Mahrez dans ses meilleures saisons mancuniennes.

Mais Cherki s’inscrit aussi dans la lignée d’un autre « petit prince » de Lyon : Karim Benzema, qui avait lui aussi émergé du centre de formation lyonnais pour devenir l’un des meilleurs attaquants européens. Formé à l’OL depuis l’âge de 9 ans, Benzema avait marqué les esprits en inscrivant 66 buts en 148 matchs avec les Gones avant de rejoindre le Real Madrid en 2009. Comme son illustre prédécesseur, Cherki incarne cette capacité unique de Lyon à former des talents d’exception capables ensuite de briller sur les plus grandes scènes européennes.

Un diamant poli entre Rhône et racines maghrébines

Né à Lyon le 17 août 2003, Mathis Rayan Cherki a grandi dans une famille métissée : père d’origine italienne, mère d’ascendance algérienne. Troisième d’une fratrie de cinq garçons, il a intégré le centre de formation de l’OL à sept ans avant d’exploser chez les professionnels à 16 ans.

Si son choix sportif s’est porté depuis les sélections jeunes sur l’équipe de France, la Fédération algérienne n’a jamais cessé de lui rappeler qu’une place l’attendait chez les Fennecs. L’intéressé n’a jamais caché que cela l’intéressait : « Mon héritage algérien fait partie de moi ; on verra ce que l’avenir réserve », glissait-il encore en mars. Mais l’appel de Didier Deschamps l’a fait basculer, difficile de refuser de jouer chez l’un des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde au coté de Mbappé ou Dembélé.

Une ascension express

La progression de Rayan Cherki chez les professionnels illustre parfaitement sa montée en puissance. Lors de sa première saison en 2019-20, à seulement 16 ans, il dispute 12 matchs et inscrit 3 buts avec 2 passes décisives, devenant au passage le plus jeune buteur lyonnais en Ligue des Champions. En 2022-23, désormais établi comme meneur créatif confirmé en Ligue 1, il totalisait 39 apparitions pour 5 réalisations et 10 assists. Cette saison 2024-25 marque un véritable tournant avec ses meilleures statistiques : 44 matchs, 12 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.

Auteur d’une saison canon, Rayan Cherki a été récompensé du titre de meilleur passeur et de meilleur dribbleur de la L1, ainsi que meilleur passeur en Ligue Europa. Avec 35 buts et 48 passes décisives toutes compétitions confondues avant ses 22 ans, Cherki rejoint City plus mature que Mahrez au même âge.

Ce qui l’attend à Manchester

Intégration rapide : Guardiola aime les créateurs capables de jouer entre les lignes ; Cherki arrivera pour concurrencer — et apprendre de — De Bruyne et Silva.

Objectif Ligue des champions : Mahrez a soulevé le trophée en 2023 ; le Lyonnais veut rééditer l’exploit. Et il y a aussi la Coupe du Monde des Clubs, nouvelle formule qui commence dans quelques semaines.

En sept jours, Rayan Cherki est passé du statut d’espoir lyonnais à celui de nouvel étendard de Manchester City, tout en s’offrant un premier pas triomphal sous le maillot bleu. Une trajectoire éclair, façonnée par le talent, la précocité — et ce supplément d’âme hérité du Maghreb, qui continue de nourrir les rêves d’Alger comme de Clairefontaine.