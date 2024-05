Rabah Madjer : Une légende du football algérien, entre gloire et controverse 

LRabah Madjer, un nom qui résonne comme une légende dans le monde du football, tant en Algérie que sur la scène internationale. Né le 15 décembre 1958 à Hussein Dey, près d’Alger, ce virtuose du ballon rond a marqué l’histoire par son talent exceptionnel et son geste acrobatique unique, le « talon d’Alger ».

La carrière de Madjer a débuté en Algérie, où il a brillé au sein du club de Mostaganem et du NA Hussein Dey. Ses prouesses l’ont rapidement propulsé sur la scène européenne. D’abord en France, au Racing Club de France football Colombes 92, puis à Tours. Mais c’est avec le FC Porto qu’il connait la consécration.

En 1987, lors de la finale de la Coupe des clubs champions européens contre le Bayern Munich, Madjer inscrit un but d’anthologie, une talonnade inventive qui trompe le gardien allemand. Ce geste extraordinaire est immortalisé dans les mémoires comme l’un des plus beaux de l’histoire de cette compétition prestigieuse.

Au-delà de ce but légendaire, Madjer a cumulé les succès avec Porto, remportant le championnat portugais et la Coupe intercontinentale. Mais il a aussi été un pilier de l’équipe nationale algérienne, jouant un rôle crucial dans ses succès internationaux, notamment lors de la Coupe du monde FIFA 1982 en Espagne, où l’Algérie a créé la sensation en battant l’Allemagne de l’Ouest.

Reconversion et controverse récente

Après avoir raccroché les crampons, Madjer s’est reconverti en entraîneur et commentateur sportif, partageant son expertise et sa passion pour le football. Il a également occupé le poste de sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, mais sa carrière d’entraineur et de sélectionneur ne marquera pas les mémoires.

Cependant, ces derniers mois, Madjer s’est retrouvé au cœur d’une controverse suite à la décision de son fils, Lotfi Madjer, de jouer pour l’équipe nationale du Qatar. Ce choix et le soutien apporté par Rabah Madjer a suscité des réactions mitigées en Algérie. Certains critiquent son manque de patriotisme.

Face aux critiques, Rabah Madjer a fermement défendu le choix de son fils, soulignant qu’il a grandi au Qatar et que c’est tout naturellement qu’il souhaite représenter le pays de son enfance. Il a également insisté sur le fait que ce choix n’enlève en rien l’amour de Lotfi pour l’Algérie. Madjer a appelé au respect des choix individuels et à l’apaisement des tensions, rappelant que le sport doit avant tout être un facteur d’unité et de rassemblement.

Un héritage durable

Malgré cette controverse récente et ses déboires avec les Fennecs, Rabah Madjer n’en demeure pas moins une figure emblématique du football algérien. Son talent exceptionnel, son palmarès riche et son esprit sportif unique font de lui une légende du football.