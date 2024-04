Rabah Madjer soutient le choix de son fils de jouer pour le Qatar

Rabah Madjer, figure légendaire du football algérien, se trouve au centre d’une polémique après que son fils, Lotfi Madjer, a annoncé sa décision de jouer pour l’équipe nationale du Qatar. Lotfi, qui a vu le jour et grandi au Qatar, a fait un choix qui a suscité des réactions mitigées en Algérie, où certains y voient un manque de patriotisme.

En dépit des critiques, Rabah Madjer a pris fermement la défense de la décision de son fils, affirmant comprendre les sentiments des supporters tout en soulignant l’importance de respecter le choix personnel de Lotfi. « Lotfi a grandi au Qatar et y a vécu toute sa vie. Il est naturel qu’il souhaite représenter le pays de son enfance », a expliqué Rabah Madjer dans une interview à nos confrères d’Afrik-foot. « Bien qu’il soit profondément attaché à ses racines algériennes, choisir de jouer pour le Qatar ne diminue en rien son amour pour l’Algérie. Il reste Algérien de cœur et cela ne changera jamais », a-t-il ajouté.

Rabah Madjer a également appelé à un dialogue respectueux et à l’apaisement des tensions. « Il est crucial de respecter les choix individuels dans le sport, tout comme dans d’autres domaines de la vie. Lotfi n’a fait de mal à personne en prenant sa décision, et il mérite le même respect que tout autre athlète faisant un choix de carrière », a-t-il insisté.

Il faut cependant rappeler que Rabah Madjer est en délicatesse avec la justice de son pays. Il avait écopé, en juin 2022, de 6 mois de prison ferme pour des fausses déclarations liées à une escroquerie.

La carrière emblématique de Rabah Madjer

Rabah Madjer est une figure emblématique du football algérien et mondial. Il est surtout connu pour son « talon d’or » lors de la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions, en 1987, où son geste technique exceptionnel a aidé le FC Porto à remporter le titre. Sa carrière internationale est également remarquable, ayant mené l’Algérie à des succès sans précédent sur la scène mondiale, notamment lors de la Coupe du monde de la FIFA en 1982, où l’équipe a battu l’Allemagne de l’Ouest dans un match historique.

En plus de ses exploits sur le terrain, Madjer a également servi en tant qu’entraîneur et a été un fervent promoteur du football en Algérie et au-delà.