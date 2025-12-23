Le Sénégal en champion : les Lions de la Teranga atomise le Botswana

Porté par un Nicolas Jackson étincelant, auteur d’un doublé, le Sénégal s’impose 3-0 à Tanger et affiche ses ambitions dans le groupe D de la CAN 2025.

Le Sénégal n’a pas manqué ses débuts dans cette 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations. Ce mardi 23 décembre au Grand Stade Ibn-Batouta de Tanger, les Lions de la Teranga ont dominé le Botswana sur le score sans appel de 3-0, confirmant leur statut de favori de la compétition.

Dès les premières minutes, les hommes de Pape Thiaw ont imposé leur rythme. La pression sénégalaise était constante, mais le gardien botswanais Goitseone Phoko s’est longtemps mué en héros, repoussant les tentatives d’Iliman Ndiaye et de Sadio Mané. Il a fallu attendre la 40ᵉ minute pour que Nicolas Jackson, l’attaquant de Chelsea, débloque enfin la situation. Parfaitement servi par Iliman Ndiaye, il trompe Phoko d’une frappe précise pour libérer les siens.

Jackson en patron, le Sénégal déroule

Le retour des vestiaires a confirmé la supériorité sénégalaise. À la 58ᵉ minute, Jackson a doublé la mise pour s’offrir un doublé prometteur dans cette compétition. Le gardien des Zèbres a multiplié les arrêts, notamment devant Mané, mais n’a rien pu faire sur la frappe de Cherif Ndiaye dans le temps additionnel (90ᵉ) qui a scellé le score final. Au total, le Sénégal a tiré 22 fios au but contre 3 pour le Botswana.

Cette victoire 3-0 permet au Sénégal de prendre la tête du groupe D à la différence de buts, devant la RDC victorieuse 1-0 du Bénin plus tôt dans la journée. La deuxième journée s’annonce décisive. Le 27 décembre, les Lions affronteront les Léopards congolais dans un choc au sommet, tandis que le Botswana tentera de se relancer face au Bénin. La dernière journée, le 30 décembre, verra s’affronter Bénin-Sénégal et Botswana-RDC.