Le Sénégal, nouvelle référence mondiale : 24 matchs sans défaite, un record planétaire

Le football international tient son nouveau maître de la régularité : le Sénégal. En s’imposant brillamment sur la pelouse de la RD Congo (3-2), les Lions de la Teranga ont établi un record mondial en cours avec 24 matchs consécutifs sans la moindre défaite, détrônant des géants comme l’Espagne et l’Afrique du Sud. Cette performance symbolise l’ascension durable d’une nation désormais incontournable sur la scène mondiale.

Une invincibilité qui force le respect

Depuis leur dernière défaite, survenue en septembre 2023 face à l’Algérie, lors d’un match amical, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont enchaîné les rencontres avec une constance remarquable. Ce sont désormais 24 matchs sans le moindre revers, une prouesse inédite actuellement dans le monde du football.

À titre de comparaison, l’Espagne, championne d’Europe en titre, en est à 22, tandis que l’Afrique du Sud affiche le même total. Le Maroc (16 matchs) et la Corée du Sud (15) ferment la marche du Top 5. Mais aucun ne peut désormais rivaliser avec l’impressionnante stabilité des champions d’Afrique 2021.

Une victoire renversante à Kinshasa

Le dernier exploit en date, et non des moindres, s’est écrit dans l’enfer du Stade des Martyrs de Kinshasa le 9 septembre 2025. Devant plus de 80 000 spectateurs congolais chauffés à blanc, les Lions ont vécu un début de match très compliqué. Menés 2-0 après seulement 33 minutes, suite aux buts de Cédric Bakambu et Yoane Wissa, les Sénégalais semblaient proches de rompre.

Mais c’était sans compter sur leur mental à toute épreuve. Juste avant la mi-temps, Pape Gueye a relancé les siens en réduisant l’écart à 2-1. Puis, en deuxième période, Nicolas Jackson a remis les deux équipes à égalité à la 53e minute. Le coup de grâce est venu à la 87e minute, lorsque Pape Matar Sarr a inscrit le but victorieux d’une frappe imparable. Le Sénégal s’impose 3-2 et inscrit une victoire aussi symbolique que précieuse.

En tête de leur groupe vers le Mondial 2026

Au-delà du record, cette victoire permet aux Lions de prendre la tête du groupe B des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec 18 points. La RDC, désormais deuxième avec 16 unités, voit le Sénégal prendre un net avantage à deux journées de la fin. Le Soudan, troisième avec 12 points, reste en embuscade, tandis que la Mauritanie, le Togo et le Soudan du Sud sont désormais hors course.

Seul le premier de chaque groupe se qualifie directement pour le Mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes devront passer par un tournoi de barrage en novembre. Avec deux matchs restants (contre le Soudan du Sud et la Mauritanie), le Sénégal a donc son destin en main pour valider une troisième participation consécutive à la Coupe du monde, après la Russie en 2018 et le Qatar en 2022.

Une équipe qui incarne la maturité et l’ambition

Loin d’être le fruit du hasard, cette série d’invincibilité repose sur une alchimie bien rodée. Emmenés par un sélectionneur lucide et déterminé, Pape Bouna Thiaw, les Lions affichent un collectif solide, une profondeur de banc précieuse et une expérience de plus en plus affirmée dans les grands rendez-vous.

Cette génération, portée par des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Édouard Mendy, mais aussi de jeunes talents montants comme Jackson ou Sarr, combine désormais maturité, talent individuel et puissance collective. Chaque match des Lions du Sénégal devient une démonstration de résilience et d’efficacité.