Les Lions de la Teranga s’imposent en RDC et reprennent le contrôle vers le Mondial 2026

Dans l’ambiance survoltée du Stade des Martyrs de Kinshasa, les Lions de la Teranga ont livré une performance magistrale ce mardi 9 septembre 2025, s’imposant 3-2 face à la République Démocratique du Congo dans un match de haute volée. Cette victoire capitale permet aux hommes de Pape Thiaw de prendre les commandes du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La rencontre a débuté tambour battant avec les Léopards qui ont rapidement montré leurs intentions. Cédric Bakambu a ouvert le score à la 26e minute, suivi de Yoane Wissa qui a doublé la mise à la 33e minute, plongeant dans l’euphorie les 80 000 spectateurs congolais présents. A ce momment, les supporters sénégalais n’avaient pas fiére allure.

Mais c’était sans compter sur le caractère légendaire des Lions de la Teranga. Pape Gueye a réduit l’écart à la 39e minute, insufflant un nouvel élan à ses coéquipiers juste avant la pause. En seconde période, Nicolas Jackson a égalisé à la 53e minute, avant que le Sénégal ne renverse complètement la situation pour s’imposer 3-2 sur une réalisation de Pape Matar Saar à la 87e minute.

Un groupe B sous haute tension

Cette victoire bouleverse totalement la physionomie du groupe B. Après la 7e journée, la RDC menait le groupe avec 16 points, devançant le Sénégal de justesse avec ses 15 points. Avec cette victoire précieuse à l’extérieur, les Lions prennent désormais les commandes de leur groupe et leur destin entre leurs mains avec 18 points, soit deux points d’avance sur la RDC.

Le Soudan, avec 12 points, reste en embuscade à la troisième place, tandis que les autres équipes du groupe (Mauritanie avec 5 points, Togo avec 4 points et Soudan du Sud avec 3 points) sont déjà hors course pour la qualification.

Une série d’invincibilité qui impressionne

Cette victoire permet également au Sénégal de poursuivre sa remarquable série d’invincibilité. Avec ce succès, les Lions enchaînent un 24e match sans défaite, ce qui constitue la série d’invincibilité la plus longue au monde actuellement. La dernière défaite du Sénégal remonte au 12 septembre 2023 à Diamniadio contre l’Algérie en match amical.

Avec cette victoire cruciale, le Sénégal prend une option sérieuse sur la qualification directe pour le Mondial 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seul le premier de chaque poule sera qualifié directement pour le Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un tournoi de barrage qui se déroulera en novembre 2025.

Il reste encore deux journées d’éliminatoires à disputer en octobre prochain. Le Sénégal se déplacera au Soudan du sud le 6 octobre alors que la RDC se rendra au Togo, puis les Lions termineront pas un match à domicile le 13 octobre face à la Mauritanie.

A priori, la route semble tracée pour une troisième participation consécutive à une Coupe du Monde, après la Russie 2018 et le Qatar 2022.