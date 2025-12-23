Dr. Rasha Kelej classée parmi les 100 Africains les plus influents de 2025

La directrice générale de la Fondation Merck figure pour la septième année consécutive dans ce palmarès prestigieux du magazine britannique New African, aux côtés des présidents angolais, sud-africain et ghanéen.

Le magazine britannique New African vient de dévoiler son classement annuel des 100 Africains les plus influents pour 2025. Parmi les personnalités distinguées, la Dr. Rasha Kelej, à la tête de la Fondation Merck, côtoie des chefs d’État comme João Lourenço (Angola), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et John Mahama (Ghana).

Cette reconnaissance salue l’engagement de la dirigeante égypto-soudanaise en faveur de l’accès aux soins de santé et de l’autonomisation des femmes sur le continent. Sous sa direction, la Fondation Merck a attribué 2 500 bourses à des professionnels de santé dans 52 pays, couvrant 44 spécialités médicales.

Un combat contre la stigmatisation de l’infertilité

L’initiative phare de Rasha Kelej, la campagne « Plus Qu’une Mère » lancée en 2015, s’attaque à la stigmatisation des femmes infertiles dans 42 pays d’Afrique et d’Asie. Le programme a permis de former 770 spécialistes en fertilité, embryologie et santé reproductive.

La Fondation soutient également l’éducation des filles défavorisées. Avec plus de 1 200 bourses scolaires accordées cette année dans 19 pays africains, du Botswana au Zimbabwe en passant par le Ghana et le Nigeria, elle a permis de faire largement avancée cette cause.

« Cette reconnaissance renforce mon engagement à créer un impact durable et équitable en Afrique pour les générations futures », a déclaré la lauréate, qui collabore avec 33 Premières Dames africaines et asiatiques dans le cadre de ses programmes.

Au-delà des initiatives sanitaires, Rasha Kelej mobilise les médias, la mode et les arts pour sensibiliser le grand public. Sa communauté de 8,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux témoigne de l’écho de son action sur le continent.