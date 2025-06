Africa Now 2025 : quand la mode africaine contemporaine investit les Galeries Lafayette

Du 18 juin au 8 juillet 2025, le pop-up Africa Now revient pour sa 8ᵉ édition aux Galeries Lafayette, confirmant l’engagement durable du grand magasin parisien envers la créativité africaine. La mode africaine contemporaine s’impose désormais comme une force créative incontournable sur la scène internationale.

Après le succès des précédentes éditions, cet événement exceptionnel situé dans un espace dédié de 90 m² au troisième étage des Galeries Lafayette Paris Haussmann réunit trois partenaires prestigieux : CANEX (Creative Africa Nexus d’Afreximbank), Adama Ndiaye (fondatrice de la Dakar Fashion Week) et le duo Africa Fashion Up x Studio KA.

Les figures emblématiques : héritières et innovatrices

Adama Amanda Ndiaye, connue sous le nom d’Adama Paris, est née en 1977 à Kinshasa de parents diplomates sénégalais. Après des études d’économie et un bref passage dans la banque, elle suit sa passion pour la mode et lance sa marque éponyme en 2002.

Visionnaire, elle créé la Dakar Fashion Week en 2002, puis la Black Fashion Week en 2010 qui se déroule désormais à Prague, Bahia, Paris et Montréal. En 2013, elle lance Fashion Africa Channel, chaîne de télévision dédiée à la mode africaine. Sa marque Adama Paris incarne une élégance contemporaine qui puise dans l’héritage africain tout en s’adressant aux femmes du monde entier. Afrik a eu la chance de la rencontrer lors de ses premiers défilés il y a plus de 20 ans et l’a toujours suivi depuis.

Collé Sow Ardo : La « reine du pagne tissé »

Figure légendaire de la couture sénégalaise, Collé Ardo Sow est diplômée de l’Institut de coupe et de haute-couture de Paris. Mannequin jusqu’en 1982, elle crée sa griffe à Dakar en 1983. En 2023, elle a célébré ses 40 ans de carrière, confirmant son statut de pionnière.

Fashion and Art: A Dazzling Debut at the 15th Biennale of Arts in Dakar!

–

Colle Ardo Sow gathered Senegalese Fashion Designers for inspiring exhibition. This is first time they showcase their work at Biennale!

Catch collections from Nov 9-23, w/ fashion show on

last day. pic.twitter.com/NL4lwOfAhc — Diallo, Djibril (@DDiallo_ardn) November 9, 2024

Surnommée « la reine du pagne tissé », elle a révolutionné l’usage de ce textile traditionnel sénégalais en le transformant en créations haute couture d’exception. Elle a également créé Sira Vision en 2003, plateforme de promotion des jeunes talents africains, et a habillé les premières dames africaines ainsi que les équipes nationales de football.

Une sélection d’exception : le casting 2025

L’édition 2025 d’Africa Now présente une sélection de créateurs représentant la diversité et l’excellence de la mode africaine contemporaine.

Sélection CANEX : L’innovation au service de la durabilité : CANEX (Creative Africa Nexus) est une intervention d’Afreximbank visant à développer les industries créatives et culturelles africaines. Pour cette édition, CANEX présente quatre marques emblématiques :

Boyedoe (Ghana) : Demi-finaliste du prestigieux prix LVMH, cette marque de mode afro-luxe puise son inspiration dans l’héritage culturel africain qu’elle réinterprète avec une élégance éthique et contemporaine. Fondée par David Kusi Boye-Doe, elle prône une approche durable et une slow fashion qui valorise les savoir-faire locaux.

Late For Work (Maroc) : Marque fondée par Youssef Drissi, dont l’univers créatif explore les tensions et contradictions de notre époque avec un style brutaliste et conflictuel. Ses créations se caractérisent par des coupes déstructurées et des superpositions inattendues.

We Are NBO (Kenya) : Spécialisée dans la bijouterie artisanale, cette marque mêle traditions ancestrales et esthétique contemporaine pour créer des pièces uniques qui racontent l’histoire du continent.

Wuman (Nigeria) : Marque fondée en 2013 par Ekwerike Chukwuma, qui mélange l’art, la culture et la mode africaine pour créer des vêtements qui racontent des histoires et inspirent des changements positifs. Les collections privilégient une fabrication artisanale locale et des pratiques durables.

Adama Paris présente sa propre griffe aux côtés de talents qu’elle accompagne : Nene Yaya, Ibrahim Fernandez et Sisters of Afrika, offrant un panorama varié des expressions créatives contemporaines.

Lancée en 2024 avec STUDIO KA, vitrine du programme Share Africa, cette initiative avait permis, pour la toute première fois, l’intégration de jeunes marques africaines au sein du grand magasin parisien. Cette année, la sélection comprend Banke Kuku (Nigeria), Algueye (Sénégal), Bandama (Côte d’Ivoire) ainsi que Collé Sow Ardo.

Un mentorat de haut niveau

Les designers sélectionnés bénéficient d’un mentorat d’exception avec des partenaires prestigieux : Balenciaga, HEC Paris et les Galeries Lafayette. Cet accompagnement couvre tous les aspects du développement d’une marque : créativité, stratégie commerciale, communication et distribution internationale.

Africa Now s’inscrit dans une stratégie de structuration de la filière mode africaine. L’initiative vise à créer des passerelles durables entre Paris et les scènes créatives africaines, permettant aux créateurs d’accéder aux réseaux internationaux du luxury et de la mode.

Cette 8e édition témoigne de la maturité artistique et commerciale de la mode africaine contemporaine. Les créateurs présentés inventent un nouveau langage créatif qui dialogue avec les tendances globales tout en affirmant une identité forte.

L’excellence technique au service de l’innovation

Les marques sélectionnées démontrent une maîtrise technique remarquable, alliant savoir-faire ancestraux et technologies contemporaines. Cette approche hybride permet de créer des pièces uniques qui séduisent une clientèle internationale exigeante.En outre, la plupart des créateurs présents privilégient une approche durable : production locale, matières naturelles, circuits courts et valorisation de l’artisanat traditionnel. Cette philosophie répond aux attentes actuelles des consommateurs conscients des enjeux environnementaux et sociaux.

Informations pratiques

Dates : Du 18 juin au 8 juillet 2025

Lieu : 3e étage, Galeries Lafayette Haussmann, 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Accès : Métro Chaussée d’Antin – La Fayette (lignes 7, 9) ou Opéra (lignes 3, 7, 8)

Entrée : Gratuite, accès libre aux horaires d’ouverture du magasin Lundi au samedi 9h30-20h30, dimanche 11h-19h

Comme l’affirme l’ancienne top modèle Valérie Ka, fondatrice de Share Africa : « Avec cette deuxième édition, nous affirmons encore davantage que le luxe peut — et doit — s’écrire avec l’Afrique« .