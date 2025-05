Africa Fashion Up 2025 : six talents qui réinventent la garde-robe du continent

Africa Fashion Up (AFUP) célèbre sa cinquième édition avec un record inédit : 300 candidatures reçues, soit une progression de 50 % par rapport à 2024. Cette affluence témoigne de l’effervescence créative qui traverse le continent africain et révèle l’enjeu économique majeur que représente désormais la mode africaine. Parmi cette sélection d’exception, six créateurs ont été retenus pour incarner la diversité et l’innovation d’un secteur en pleine mutation.

Six signatures, six univers créatifs

Banke Kuku (Nigeria) révolutionne le loungewear en mariant l’audace des imprimés africains au raffinement du savoir-faire textile londonien. Ses créations luxueuses séduisent une clientèle internationale, de Lagos aux plateformes de vente en ligne, redéfinissant les codes du confort chic.

Eloli World (Cameroun) naît de la vision commune de trois sœurs – Dibo, Sume et Fese – qui sculptent une élégance vibrante. Leur approche singulière marie couleurs saturées et textures précieuses pour composer un vestiaire afro-contemporain d’une modernité saisissante.

Fruché (Nigeria), l’univers de Frank Aghuno, autodidacte passionné, tisse avec maestria étoffes traditionnelles et récits personnels. Ses silhouettes affranchies deviennent des manifestes où héritage culturel et émancipation créative se répondent harmonieusement.

Hawii (Éthiopie) porte la vision d’Hawi Midekssa, déjà remarquée sur les podiums parisiens et new-yorkais. Elle orchestre avec finesse la rencontre entre patrimoine éthiopien millénaire et esthétique internationale, tout en nourrissant le projet d’ouvrir une école de mode à Addis-Abeba.

Oshobor (Nigeria) incarne l’approche d’Oshobor Odion, adepte de la slow-fashion. Ses créations aux teintes éclatantes puisent dans l’héritage de l’ancien royaume d’Edo pour construire un univers excentrique mais profondément durable.

Boyde (Afrique du Sud) reflète la philosophie de Samkelo Xaba, où minimalisme géométrique et recherche du confort définissent une approche du luxe pensée comme un exercice d’architecture responsable et épurée.

Un secteur en pleine expansion économique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’industrie textile et habillement du continent génère déjà 15,5 milliards de dollars d’exportations annuelles. L’UNESCO projette un triplement de cette valeur d’ici 2035, à condition d’un accompagnement structuré – précisément la mission qu’AFUP s’est donnée depuis 2021. En quatre ans, l’initiative a déjà accompagné plus de 29 designers, créant un écosystème d’excellence qui réunit des partenaires prestigieux comme Balenciaga, les Galeries Lafayette, Guerlain et l’Istituto Marangoni.

Fin juin, les six lauréats convergeront vers Paris pour un bootcamp d’une semaine particulièrement intensif. Au programme : masterclasses avec des experts du secteur, visites exclusives d’ateliers de couture et cours de stratégie commerciale délivrés par HEC Paris. Cette immersion sera suivie de quatre mois de mentorat personnalisé orchestré par Balenciaga, tandis que les Galeries Lafayette et Guerlain ouvriront leurs réseaux aux jeunes créateurs. Une voie royale pour ceux qui rêve de prendre la suite du merveilleux Imane Ayissi.

L’apothéose de ce parcours aura lieu le 26 juin avec un défilé d’exception sous les voûtes du Bridge, au pont Alexandre III. Cette soirée événement verra la remise du prix « Designer Africa Fashion Up 2025 » devant le gratin de l’écosystème mode, culturel et institutionnel parisien.

Un moteur de transformation économique et culturelle

« La mode africaine n’est plus une tendance mais un moteur de croissance et d’emploi », observe Valérie Ka, fondatrice d’AFUP, qui rappelle que l’initiative a déjà accompagné plus de 29 designers en quatre ans. Cette vision s’inscrit dans une réalité économique tangible où la créativité africaine devient un levier stratégique de développement.

Vincent Sénécat, Directeur des Galeries Lafayette Haussmann, abonde dans ce sens en soulignant qu’AFUP permet aux créateurs d’exprimer pleinement la richesse de leur patrimoine tout en orchestrant un dialogue fécond entre modernité et héritage.

À quelques semaines du défilé parisien, ces six créateurs incarnent une génération qui refuse les limites. Ils maîtrisent l’art délicat d’allier storytelling identitaire et exigences internationales, tradition et innovation, local et global. Leur passage au sein d’AFUP pourrait bien catalyser le basculement du centre de gravité mondial de la mode vers un Sud créatif, durable et économiquement puissant.

Paris, capitale mondiale de la mode, s’apprête à célébrer une créativité qui transforme un continent entier en nouvelle frontière du luxe contemporain.