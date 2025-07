Fousseynou Cissé sauve six personnes et rejoint Mamoudou Gassama au panthéon des héros de Paris

Sept ans après l’exploit de Mamoudou Gassama, un nouveau héros malien fait sensation dans la capitale. Fousseynou Cissé, 39 ans, a risqué sa vie pour sauver une famille entière lors d’un incendie dans le 18e arrondissement, ravivant le débat sur la reconnaissance des migrants qui s’illustrent par leur courage.

Le vendredi 4 juillet 2025, vers 17 heures, un incendie se déclare dans un immeuble du 49 rue de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Au sixième et dernier étage, six personnes – deux mères de famille, deux enfants et deux bébés – se retrouvent piégées par les fumées toxiques qui envahissent leur appartement.

C’est alors que Fousseynou Cissé, 39 ans, voisin malien de l’immeuble, accomplit un geste d’une bravoure exceptionnelle. Après être sorti par la fenêtre d’un appartement voisin, il s’installe en équilibre sur une rambarde en zinc qui relie les deux appartements à 20 mètres du vide, afin d’évacuer les sinistrés piégés par les fumées toxiques.

« Ce n’était pas calculé, c’est le cœur qui te dit : il faut y aller. Et du coup, moi, j’ai sauté pour leur venir en aide », témoigne-t-il auprès de franceinfo. Les images de son sauvetage, filmées par des témoins, deviennent rapidement virales sur les réseaux sociaux.

Les origines d’un héros

Fousseynou Cissé, âgé de 39 ans, est détenteur d’un titre de séjour et travaille comme agent d’accueil contractuel dans des collèges et établissements de la Ville de Paris. « Si tu n’as pas la nationalité (française), tu n’es pas embauché« , confie-t-il, regrettant sa situation administrative qui l’empêche d’obtenir un poste stable. Interrogé sur ses souhaits après son geste héroïque, il espère « que ça pourrait décoincer la situation, et que ça se décante« , afin d’être embauché par la Ville de Paris.

L’acte de courage de Fousseynou Cissé n’est évidemment pas passé inaperçu. Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il sera décoré pour « acte de courage et de dévouement« , une médaille destinée à marquer de tels actes lors d’opérations de sauvetage. « Fousseynou Cissé est un héros ! Par son courage exceptionnel et son sang froid, il a sauvé la vie d’une famille entière piégée par les flammes dans un appartement du 18e. Il fait la fierté de Paris ! Notre reconnaissance est immense« , a salué la maire de Paris Anne Hidalgo.

Plus symbolique encore, Emmanuel Macron lui-même a appelé Fousseynou Cissé pour le remercier et le féliciter. Le président l’a également invité au défilé du 14 juillet.

L’écho de Mamoudou Gassama

Cette histoire résonne étrangement avec celle de Mamoudou Gassama, survenue le 26 mai 2018. Le jeune Malien de 22 ans, originaire du village de Yaguine dans la région de Kayes, était alors sans papiers et avait escaladé à mains nues quatre étages d’un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide.

Son exploit, immortalisé par une vidéo devenue virale, lui avait valu le surnom de « Spider-Man » et une réception à l’Élysée par Emmanuel Macron. Mamoudou Gassama avait obtenu la nationalité française le 12 septembre 2018 et reçu son décret de naturalisation le 6 novembre 2018.

Des parcours parallèles, des destins incertains

Les similitudes entre ces deux histoires sont frappantes : deux hommes originaires du Mali, résidant dans le 18e arrondissement de Paris, accomplissant des actes héroïques en escaladant des façades pour sauver des vies. Tous deux en situation administrative précaire au moment de leur exploit, tous deux reconnus et décorés par l’État français.

Cependant, l’avenir de ces héros reste incertain. Mamoudou Gassama, malgré sa naturalisation, n’a pas pu poursuivre sa carrière de pompier faute du brevet des collèges et en raison d’une pathologie incompatible. En 2021, trois ans après son exploit, il alternait entre chômage et travail précaire.

Pour Fousseynou Cissé, l’histoire s’écrit encore. Son geste héroïque soulève les mêmes questions que celui de son compatriote : comment la société française reconnaît-elle et accompagne-t-elle ceux qui incarnent ses valeurs les plus nobles, indépendamment de leur origine ? « Il a donné à deux familles une nouvelle vie« , témoigne l’une des rescapées. Reste à savoir si la France saura donner à Fousseynou Cissé les moyens de construire pleinement la sienne.