Imane Ayissi : figure africaine de la mode internationale

Lors de la semaine de la haute couture organisée à Paris, le créateur camerounais Imane Ayissi a dévoilé le 23 janvier 2020 sa nouvelle collection. Le styliste est présenté par tous les professionnels de la mode comme la nouvelle étoile montante des défilés parisiens.



L’homme a eu un parcours très riche en émotion qui lui a permis de se faire une place dans la fashion-sphère mondiale.

Consécration d’un artiste, couronnement de l’art africain

A 51 ans, Imane Ayissi commence à peine son ascension dans l’univers de la mode. Pourtant, il bénéficie déjà d’une très grande notoriété qui lui a ouvert des portes insoupçonnées, lui qu’AFRIK.COM avait rencontré pour la première fois en octobre 2000 (lire Et Dieu créa Imane Ayissi par Olivia Marsaud) s’impose aujourd’hui comme le tout premier styliste originaire d’Afrique subsaharienne à pénétrer le très fermé et très sélectif cercle de la haute couture parisienne.

Le créateur a été sélectionné en qualité de membre invité pour prendre part au prestigieux calendrier officiel de la semaine de la haute couture à Paris. Une observatrice, convaincue du potentiel des stylistes noirs africains dans le milieu de la mode européenne, a d’ailleurs affirmé que c’était « comme si le monde de la mode se réveillait ».

Il y a 10 ans, elle avait repéré Imane Ayissi à la fashion week de Dakar et affirme à son propos au journal Le Monde « déjà, il brillait très au-dessus des autres ». Elle avait alors été frustrée de ne pas pouvoir écrire sur lui parce qu’elle jugeait alors que le public n’était pas encore totalement réceptif à la vision d’une mode venue d’Afrique. Visiblement, il semblerait que l’Europe ait quelque peu ouvert les yeux, offrant ainsi aux arts africains l’opportunité de gagner un peu plus de place dans l’hémisphère nord, chaque année.

Imane Ayissi fait, de toute évidence, partie de ces artistes qui vont y contribuer. Être membre invité de la semaine de haute couture et prendre part au calendrier officiel dénote d’un tout autre niveau. Il s’agit d’une reconnaissance suprême pour le créateur dont le parcours reste davantage celui d’un artiste qu’autre chose.

Du danseur au mannequin

L’homme, né le 7 juin 1968, a été danseur, puis mannequin avant d’embrasser une carrière de styliste. Un parcours tout à fait logique quand on remonte la généalogie du quinquagénaire, dont la mère, ancienne mannequin, a été miss Cameroun en 1960.

En 1992, il quitte le Cameroun pour la France. A partir de 1993, il lance sa carrière de danseur, accompagnant de nombreux chanteurs pendant leurs tournées. On le retrouve dans la tournée de Marie-José Gibon du groupe Kassav. Il prend également part à la tournée « Saga Africa » de Yannick Noah et rejoint, en 1993-1994 la chorale des Cherubins de Sarcelle au Bataclan et au Théâtre Bobino. Il enchaîne ainsi les prestations avant de se lancer dans des cours de danse, de 2006 à 2009.

En parallèle à sa carrière de danseur, Imane Ayissi est aussi mannequin. Sa carrière fut lancée lorsqu’il termina finaliste du concours Mannequin Europe organisé en 1995 à Paris. Il défile alors pour de grandes maisons de couture comme Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Lanvin, Dior, Gianfranco Ferré, etc. Plusieurs marques de vêtement de sport le sollicitent également et Imane réalise des campagnes publicitaires, en plus de travailler avec plusieurs photographes de mode.

Un créateur de mode passionné

La toute première Miss Cameroun, Ayissi Eyenga Julienne, maman des célèbres frères Ayissi (Leduc, Chantal et Imane).

Malgré tout, sa passion pour le stylisme ne le quitta jamais. Dès l’enfance, il commença à exprimer son art. Depuis 1992, il présente une collection annuelle et parcourt les plus grands événements de mode. De nombreux festivals de mode en France et à l’étranger l’ont accueilli en tant qu’invité et ses créations ont habillé les candidats de plusieurs concours de beauté.

Lire : Le blanc selon Imane, pour Vogue Africa 2002

Les créations d’Imane Ayissi sont principalement travaillées autour du jersey, qu’il apprécie pour sa fluidité. On retrouve aussi dans ses créations des tissus classiques ainsi que des tissus africains orientés vers la soierie, en l’occurrence le satin, la mousseline, la dentelle, l’organza, le taffetas, l’ottoman, etc. Il intervient, depuis 2010, à l’Institut Français de la Mode pour parler de son parcours créatif ainsi que des références dans le stylisme qui influencent ses créations.

Imane Ayissi est aussi un créateur de bijoux et d’accessoires hors pair, avec des inspirations essentiellement africaines. Il a d’ailleurs créé les bijoux de la vidéo « Africaine dans l’espace » qui a été réalisée par le cinéaste Jean-Pierre Bekolo.

Sa nouvelle collection haute couture hiver-printemps, Imane Ayissi l’a baptisée « Akouma », c’est-à-dire « Richesse ». Interviewé sur France 24, l’homme a affirmé que sa participation à l’un des événements de mode le plus prestigieux d’Europe lui avait suscité une immense émotion. Il a ajouté qu’ « il fallait que cela arrive et il était temps. Tout le monde s’inspire de l’Afrique, parfois on le fait sans les Africains, il était temps qu’on le fasse avec les Africains ».

Cette participation intervient comme une récompense bien méritée qui couronne tout le beau parcours du styliste.

