Cameroun : la Socatur présente ses nouveaux autobus à Douala

La Socatur S.A franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport urbain à Douala avec l’acquisition de 15 nouveaux autobus climatisés. Cette initiative s’inscrit dans un programme ambitieux de 200 véhicules destinés à améliorer la mobilité des habitants de la capitale économique camerounaise.

La base de la société camerounaise de transport urbain (Socatur S.A), située dans le 5è arrondissement de la ville de Douala, a connu une ambiance inhabituelle, vendredi, le 11 juillet 2025. Madame Lydienne Mouloby Ngalle Bihehe, directrice générale de ladite entreprise citoyenne, présentait ses 15 nouveaux autobus, reçus il y a quelques jours.

Cette cérémonie sobre, mais très significative, s’est déroulée en présence du ministre camerounais des transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bihehe, du Dr Roger Mbassa Ndine, Maire de la ville de Douala, et par ailleurs président du conseil d’administration de la Socatur (PCA), de Zouhir Rhazi, directeur général de Tractafric Motors Cameroun, des actionnaires, partenaires et tout le personnel de la Socatur, des maires d’arrondissement, des directeurs généraux…

La modernisation des transport public de Douala

Prenant la parole, le Dr Roger Mbassa Ndine, Maire de la ville de Douala, et par ailleurs, président du conseil d’administration de la Socatur déclare : « ce que vous voyez là aujourd’hui, c’est une première, c’est la modernisation du transport des citoyens à Douala. Nous avons réellement mis le cap sur le transport public de masse, parce que la ville s’agrandit de plus en plus d’habitants. Chacun ne peut pas avoir un véhicule de transport, il faut utiliser le transport public, qu’il soit de qualité, qui allie le confort et la sécurité. Et ces bus ont été choisis pour cela. Ils sont de petite taille pour aller sur nos routes, peuvent se faufiler plus facilement. Ils sont climatisés, ils apportent également plus de sécurité que d’autres moyens de transport dont nous disposons sur nos routes ».

« Nous invitons les populations de Douala à adopter ces bus, à les utiliser et nous sommes dans un programme de 200 bus. Donc ce qui est ici, est juste une première étape. Si ces bus sont bien adoptés par les populations, nous allons agrandir le parc », ajoute-t-il.

« De sa création à ce jour, le fonctionnement de la Socatur n’a pas été un long fleuve tranquille. Elle a connu et traversé de nombreuses difficultés, qui ont failli compromettre la poursuite de ses activités. Mais grâce à la persévérance et à la résilience de ses actionnaires et de ses dirigeants, elle a malgré tout, continué d’opérer dans ce secteur, dont l’exploitation est essentiellement déficitaire », indique Madame Lydienne Mouloby Ngalle Bihehe, directrice générale de la Socatur S.A.

Le Socatur a su rebondir

« Lors de sa première convention avec l’État du Cameroun, un réseau de 13 lignes avait été concédé à la Socatur. Ce réseau a été porté à 30 lignes identifiées au moment de la signature de notre contrat de partenariat avec la mairie de la ville et les mairies d’arrondissement. Malheureusement, la forte dégradation des bacs de voirie, couplée à la faiblesse de son parc de matériel roulant, ne lui ont pas permis d’opérer sur ces différentes lignes. Et à ce jour, à peine 10 lignes sont opérationnelles », conclut-elle.

Pour la couturière Clarisse Y., « les dirigeants de la Socatur, ses actionnaires et ses partenaires ont vraiment mis le doigt où il fallait. Il n’est pas du tout normal, que quelqu’un arrive toujours en retard à son lieu de travail ou rentre toujours très tard à son domicile, parce qu’il n’y a pas de bus, ou encore, il faut attendre pendant des heures aux différents points de chargement et d’arrêts de bus ? Alors, pour le bon fonctionnement et la longévité de ces nouveaux autobus, je suggère que le top management de la Socatur, recrute du personnel, pour mettre de l’ordre aux différents points de chargement et à l’intérieur de ces véhicules, sinon, ce nouveau matériel roulant, qui fait la fierté des Doualais, ne durera pas longtemps », ajoute-t-elle.

Pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux autobus dans la capitale économique, il a fallu, séance tenante, que toutes les personnalités présentes à cette cérémonie très suivie, y arrosent du champagne.