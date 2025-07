Cameroun : la Socatur renouvelle sa flotte

Pour moderniser le transport dans la ville de Douala, poumon économique du Cameroun, Madame Lydienne Mouloby Ngalle Bihehe, directrice générale de la SOCATUR S.A (société camerounaise de transports urbains), n’est pas passée par quatre chemins, pour solliciter le partenariat avec le mastodonte dans le domaine automobile qu’est Tractafric Motors, branche camerounaise, pour y parvenir. D’où une cérémonie sobre, mais riche en couleurs, de remise officielle des clés à Madame Lydienne Mouloby Ngalle Bihehe, par Monsieur Zouhir Rhazi, directeur général de Tractafric Motors Cameroun.

Cette importante cérémonie très courue, organisée lundi, le 7 juillet 2025, à la façade avant de Tractafric Motors Cameroun, consistait uniquement à remettre les clés de 15 mini bus, flambant neufs, de 34 places chacun, spacieux et climatisés. Selon la directrice commerciale de Tractafric Motors, « tous ces véhicules de marques Fuso Rosa, consomment moins et les pièces de rechange sont disponibles à tous moments. Et la garantie est de trois ans ».

« Je félicite le top management de la Socatur, une société citoyenne, qui nous permet de nous déplacer, à des coûts moindres, dont 200 FCFA au lieu de 350 FCFA et plus. Avec la mise en circulation de ces nouveaux bus climatisés, les Doualais ne pourront que s’en réjouir et se sentir écoutés par les autorités de notre pays. Les taxis devenus de plus en plus rares dans nos grandes villes, les motos-taxi, avec leurs lots de dommages qu’ils causent au quotidien, font parler d’eux dans le domaine du transport urbain. Mais, est-ce normal ? », déclare l’économiste Jules Tadjeu.

« Entrer dans ces véhicules avec leurs marchandises ? »

« L’initiative est louable. Des bus de transport urbain climatisés dans nos villes, du jamais vu ni entendu depuis la nuit des temps dans notre pays ! Alors, j’ai quelques préoccupations qui brulent mes lèvres. N’y aura-t-il pas de problèmes entre les passagers, qui pour certains demanderont toujours au chauffeur d’arrêter la climatisation, alors que d’autres en auront besoin ? Bien que le bus soit climatisé, est-ce que certains passagers mal intentionnés, n’ouvriront souvent pas les fenêtres pendant que le bus est en train de rouler ? Est-ce que le tarif sera à la portée de toutes les bourses ? Est-ce que le nombre de places dans un véhicule, soit 34 places assises, sera-t-il respecté ? Quels itinéraires emprunteront ces nouveaux autobus ? Est-ce que les commerçants pourront entrer dans ces véhicules avec leurs marchandises ? Est-ce que quelqu’un pourra y accéder avec son animal de compagnie (chien, chat, …) ? Est-ce que ces nouveaux véhicules pourront être loués pour les obsèques hors de la ville ou encore pour les événements heureux? Est-ce que 15 véhicules pourront suffire pour résoudre le problème de transport, qui se pose avec acuité dans notre pays en général et à Douala, en particulier ? Est-ce que d’autres localités du pays pourront bénéficier de ce luxe ?», s’interroge l’étudiante Félicité Mbam.

« Changer le visage de la Socatur S.A dans les différents axes routiers »

« Compte tenu de la rareté des véhicules jaunes autrement appelés »taxis », et le nombre sans cesse croissant de la population, j’émets le vœu de ce que la Socatur augmente le nombre de ses bus, pour pouvoir desservir beaucoup de localités dans notre ville », ajoute-t-elle. Il faut signaler que les chauffeurs ont été formés pendant une semaine, et ce nouveau matériel roulant de luxe, sera présenté à la population de la capitale économique, vendredi, le 11 juillet 2025 à 14 heures. Ces véhicules vont inéluctablement changer le visage de la Socatur S.A dans les différents axes routiers. Créée le 13 mars 2001, la Société Camerounaise de transports urbains (Socatur), est une entreprise citoyenne ayant pour mission d’exploiter le service de transport en commun de voyageurs par autobus à Douala, capitale économique du Cameroun.

Elle succède à la Sotuc (société de transports urbains du Cameroun) morte en 1995. Parlant de Tractafric Motors Cameroun, c’est un concessionnaire automobile multimarques situé à Douala, dans la zone industrielle de Douala-Bassa. L’entreprise distribue des véhicules de marques telles que Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, Renault, Hyundai, Ford, JAC Motors, et représente également les marques Wolf Oil et Batterie Proxivolt. Tractafric Motors Cameroun se distingue par son réseau d’agences à Douala, Yaoundé et NGaoundéré et par son engagement envers un service après-vente de qualité, avec des ateliers dirigés par des professionnels compétents.