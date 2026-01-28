« Les Nouveaux Boss » : le concours qui propulse les entrepreneurs africains sur la scène mondiale

Avec plus de 90 millions de vues, la première saison de l’émission de TV5MONDE s’est imposée comme un véritable phénomène panafricain. Une Marocaine et un Ivoirien en sont sortis vainqueurs, incarnant la vigueur entrepreneuriale du continent.

La télévision francophone tient son nouveau rendez-vous avec l’innovation africaine. Diffusée en prime time dans de nombreux pays d’Afrique, la première saison de « Les Nouveaux Boss – Qui seront les entrepreneurs africains de demain ? » a captivé le public durant huit épisodes riches en défis et en idées. Le succès se mesure en chiffres : 90 millions de vues en ligne et un suivi dans 160 pays, un record pour une émission d’entrepreneuriat africain.

Signe révélateur, près des deux tiers des spectateurs sur YouTube ont moins de 35 ans. Ce format hybride, entre téléréalité et incubateur d’entreprises, a su capter l’énergie et les ambitions d’une jeunesse africaine à la recherche de modèles de réussite et d’opportunités concrètes. Un modèle qui a déjà fait ses preuves sur M6 avec l’émission « Qui veut être mon patron ».

Deux lauréats, deux visions d’avenir

La grande finale a consacré deux parcours exemplaires. La Marocaine Wissal Ben Moussa, originaire de Guelmim, a séduit le jury avec Sand to Green, une start-up d’agri-tech qui transforme les terres arides en surfaces cultivables. Ingénieure de formation, issue d’une famille d’agriculteurs, elle combine agriculture régénératrice, énergies renouvelables et technologies numériques pour reverdir les déserts.

Face à elle, l’Ivoirien Wilfried Dabiré s’attaque à un défi stratégique : la logistique maritime intra-africaine. Son projet, Eazy Chain, propose un service de cabotage reliant les ports d’Abidjan, Lomé et Dakar, appuyé par une plateforme digitale de gestion des expéditions. Dans une région où 90% des échanges maritimes entre pays voisins passent encore par des routes internationales, sa solution pourrait réduire de 40% les coûts logistiques.

Un jury d’investisseurs d’envergure

Pour départager les seize candidats, TV5MONDE et WeMake Productions ont réuni un jury prestigieux réunissant des figures du capital-risque africain : Élisabeth Moreno, présidente de Ring Capital et ancienne ministre, Hasnae Taleb, fondatrice du fonds marocain Mintiply Capital, et Ali Mnif, directeur des investissements de Digital Africa.

Outre les deux vainqueurs, plusieurs finalistes ont aussi attiré l’attention d’investisseurs. Certains ont reçu des propositions de financement dès la fin de l’émission, confirmant l’objectif du programme : être un tremplin concret pour les entrepreneurs africains.

Une production à l’échelle du continent

Tournée en Côte d’Ivoire avec le soutien de Sublime Côte d’Ivoire, Les Nouveaux Boss s’appuie sur un réseau panafricain de partenaires à la mesure de ses ambitions. L’Université Mohammed VI Polytechnique du Maroc a apporté son expertise scientifique, tandis qu’Orange, Ecobank, Visa et Air France ont soutenu le projet, aux côtés de la French-African Foundation, de l’Alliance des Patronats Francophones et de Bpifrance.

Pour Bouchra Réjani, fondatrice de WeMake Productions et créatrice du format, ce triomphe consacre une intuition : « montrer que le divertissement pouvait être un moteur d’impact ». En alliant inspiration, business et solidarité, Les Nouveaux Boss installe durablement l’entrepreneuriat africain sur la carte mondiale de l’innovation.