Finale de la CAN 2025 sur M6 : Un succès d’audience historique pour le football africain

Dimanche 18 janvier 2026, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Maroc a rassemblé 3,37 millions de téléspectateurs sur M6 selon Mediamétrie. Une première historique pour une chaîne nationale française qui confirme la nouvelle reconnaissance médiatique du football africain.

Un pari médiatique largement remporté

Le groupe M6 peut se féliciter du succès de cette opération inédite. Grâce à un accord de sous-licence conclu avec beIN Sports, détenteur exclusif des droits de la compétition, la chaîne de David larrramendy a diffusé en clair la finale dès 19h50, commentée par Xavier Domergue et Johan Djourou. Le résultat répond aux attentes : 3,37 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 17,1% de part d’audience sur l’ensemble du public et 24,3% sur les FRDA-50, le cœur de cible publicitaire de la chaîne. Une proportion de jeune public particulièrement importante.

À cette audience de M6, il convient d’ajouter les téléspectateurs ayant suivi la rencontre sur beIN Sports, diffuseur exclusif de l’ensemble de la compétition, soit vraisemblablement plus d’un million de personnes supplémentaires. Au total, ce sont donc près de 4,5 millions de foyer Français qui ont vibré devant cette finale historique.

La finale de la CAN a triplé l’audience de M6

Sur M6 seule, ces chiffres placent la chaîne en deuxième position des audiences de la soirée, juste derrière TF1 qui diffusait le film « Maison de retraite » avec Kev Adams. Une performance d’autant plus remarquable que la semaine précédente, un numéro inédit de « Zone interdite » n’avait rassemblé que 1,02 million de téléspectateurs sur le même créneau. La finale de la CAN a donc plus que triplé l’audience habituelle du dimanche soir sur M6.

Une visibilité sans précédent pour le football africain

Cette diffusion en clair sur M6 constitue une première historique. Jamais auparavant une grande chaîne nationale française n’avait programmé une finale de CAN sur son antenne principale. Les précédentes éditions n’avaient été accessibles gratuitement que sur des chaînes secondaires de la TNT : TMC pour Sénégal-Égypte en 2022, W9 pour Côte d’Ivoire-Nigeria en 2024.

Ce choix éditorial illustre l’engouement croissant du public français pour le football africain. Tout au long de la compétition, beIN Sports avait d’ailleurs enregistré des audiences records : le quart de finale Maroc-Cameroun avait établi un nouveau record avec 641 000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 784 000, tandis que le match d’ouverture Maroc-Comores affichait une hausse spectaculaire de 118% par rapport à l’édition précédente.

Une finale dantesque pour couronner le spectacle

Les téléspectateurs de M6 ont eu droit à un spectacle mémorable. Au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Sénégal et le Maroc ont livré une bataille intense, finalement remportée par les Lions de la Teranga (1-0 après prolongation). Après un temps réglementaire haletant marqué par les arrêts décisifs de Yassine Bounou face à Pape Gueye puis Iliman Ndiaye, le match a basculé dans la polémique en fin de match. Un but sénégalais refusé, puis un penalty accordé au Maroc dans les dernières secondes ont provoqué une interruption de près de 15 minutes, les joueurs sénégalais quittant temporairement le terrain en signe de protestation. C’est finalement Sadio Mané qui a convaincu ses coéquipiers de reprendre le jeu. Brahim Diaz a alors manqué le penalty marocain, avant que Pape Gueye ne libère le Sénégal d’une frappe en pleine lucarne à la 111e minute, offrant aux Lions de la Teranga leur deuxième titre continental.

Un signal fort pour l’avenir

Ce succès d’audience constitue un signal encourageant pour le groupe M6, qui diffusera la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette finale Maroc-Sénégal aura démontré que le football africain, porté par des stars mondiales évoluant dans les plus grands championnats européens, possède un potentiel d’audience considérable en France. La France de Mbappé, dans le groupe du Sénégal pour le Mondial doit cependant s’inquiéter du niveau de jeu impressionnant des Lions de la Teranga.

Au-delà des chiffres, cette diffusion en clair aura offert au football africain une vitrine exceptionnelle, contribuant à sa reconnaissance médiatique dans l’Hexagone. Une évolution que les millions de passionnés qui ont vibré dimanche soir devant leur écran ne pourront que saluer.