CAN 2025 : avec Maroc-Sénégal en clair, M6 offre au football africain sa plus grande vitrine française

En diffusant gratuitement la finale de la CAN 2025 opposant le Maroc au Sénégal ce dimanche à 20h, M6 offre au football africain une visibilité sans précédent en France. Une première pour une grande chaîne nationale, qui pourrait doubler ses audiences habituelles du dimanche soir. Une préparation aussi pour la Coupe du Monde 2026 qui sera diffusée par les chaînes du Groupe de David Larramendy.

Ce dimanche 18 janvier à 20h, le Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat accueillera l’une des plus belles affiches de l’histoire récente du football africain. La finale de la CAN 2025 opposera les Lions de l’Atlas du Maroc aux Lions de la Téranga du Sénégal, deux nations en quête de leur deuxième étoile continentale qui dominent le football en Afrique ces dernières années.

Une première historique pour une finale de CAN en France

Jusqu’à présent, les finales de la Coupe d’Afrique des Nations n’avaient été diffusées en clair que sur des chaînes secondaires de la TNT : TMC pour Sénégal-Égypte en 2022, W9 pour Côte d’Ivoire-Nigeria en 2024. Cette année, M6 change la donne en proposant l’événement sur son antenne principale, une décision qui témoigne de l’importance croissante du football africain dans le paysage audiovisuel français. La chaîne dirigée par David Larramendy est petit à petit devenue la chaîne du football après avoir déjà diffusé la victoire du PSG et de son armada africaine en finale de Champions League le 31 mai dernier.

Le groupe M6 a officialisé jeudi cette diffusion en clair, grâce à un accord de sous-licence conclu avec beIN Sports, détenteur exclusif des droits de la compétition. La prise d’antenne débutera dès 19h50, avec aux commentaires Xavier Domergue et l’ancien international Johan Djourou. Pour accueillir cet événement majeur, la chaîne n’a pas hésité à déprogrammer plusieurs de ses émissions phares, notamment le journal de 19h45, E=M6 et Capital, qui rassemble habituellement 2 à 2,5 millions de téléspectateurs chaque dimanche soir.

Le directeur de l’information du groupe, Hervé Béroud, a justifié cet engagement : la CAN est « une compétition majeure durant laquelle de grands pays de football s’affrontent. Un représentant du Maghreb et de l’Afrique noire en finale, c’est l’affiche idéale. »

La chaîne peut compter sur le soutien de cinq partenaires pour cette opération : TotalÉnergies en opération de footballwashing, Winamax, Big M, Démarche Française et Orange Money. Cette diffusion s’inscrit dans la stratégie sportive ambitieuse de M6, qui détient déjà les droits des Coupes du monde 2026 et 2030 ainsi que de la finale de la Ligue des champions jusqu’en 2027.

Des audiences potentiellement historiques pour un match africain en France

L’affiche Maroc-Sénégal est idéale pour le marché français : les deux diasporas comptent parmi les plus importantes de l’Hexagone. Le créneau du dimanche soir à 20h est excellent, et la diffusion en clair sur M6 supprime la barrière de l’abonnement et devrait attirer les spéctateurs des sites pirates, très nombreux à suivre la compétition. Tous les voyants sont donc au vert pour que cette finale établisse un record d’audience pour une CAN en France, avec potentiellement 3 à 5 millions de téléspectateurs en moyenne, voire davantage en cas de prolongations ou de tirs au but.

À titre de comparaison, la finale de la Ligue des champions PSG-Inter Milan en mai 2025 avait attiré 8,7 millions de téléspectateurs sur M6, avec un pic à 10,3 millions. L’engouement populaire pour cette finale africaine pourrait permettre de s’approcher de ces chiffres.

BeIN Sports engrange des records historiques

Diffuseur exclusif de la compétition depuis son coup d’envoi le 21 décembre dernier, beIN Sports peut se féliciter d’audiences exceptionnelles tout au long du tournoi. Le quart de finale Maroc-Cameroun a établi un nouveau record avec 641 000 téléspectateurs en moyenne et un pic historique à 784 000. Dans la foulée, la confrontation Algérie-Nigeria a elle aussi battu des records avec 480 000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 708 000.

Ces performances confirment l’engouement croissant du public français pour le football africain. Dès le match d’ouverture Maroc-Comores, la chaîne avait enregistré une hausse spectaculaire de 118 % par rapport à l’édition précédente. Les estimations évoquent désormais près de 200 millions de téléspectateurs cumulés à travers le monde pour cette CAN organisée au Maroc.

Une affiche de rêve entre deux prétendants au sacre

Sur le plan sportif, cette finale promet d’être intense. Le Maroc, qui n’a plus été sacré depuis 1976, rêve d’un triomphe à domicile après sa dernière apparition en finale en 2004, soldée par une défaite face à la Tunisie. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi et de Brahim Díaz, meilleur buteur de la compétition, ont éliminé le Nigeria aux tirs au but (4-2) en demi-finale après un match verrouillé (0-0).

Face à eux, le Sénégal de Sadio Mané, champion en 2022, a disposé de l’Égypte (1-0) grâce à un but tardif de sa star. L’attaquant sénégalais a d’ailleurs annoncé qu’il disputerait là sa dernière finale de CAN, ajoutant une dimension émotionnelle supplémentaire à cette rencontre.

Cette finale constitue également un avant-goût des échéances internationales à venir pour ces deux nations. Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, effectué le 5 décembre dernier à Washington, le Maroc a hérité du groupe C aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti. Un tirage qui n’est pas sans rappeler celui de l’édition 1998, où les Lions de l’Atlas avaient déjà croisé la Seleção et les Écossais. Les demi-finalistes du Mondial 2022 entreront en lice le 13 juin face au Brésil à New York, une affiche de rêve.

De son côté, le Sénégal a été placé dans le groupe I avec la France, la Norvège et un barragiste (Bolivie, Irak ou Suriname). Ce tirage réveille des souvenirs : lors de leur première participation à une Coupe du monde en 2002, les Lions de la Téranga avaient créé l’exploit en battant les champions du monde français lors du match d’ouverture (1-0). Les deux équipes se retrouveront le 16 juin à New York pour un choc qui promet.

Le traitement médiatique de la CAN en question

Ce succès populaire contraste toutefois avec la faible couverture de certains médias traditionnels français. Le quotidien L’Équipe, référence du sport hexagonal, continue de reléguer la CAN loin de ses premières pages. Ainsi, le 11 janvier dernier, le journal titrait sur le match Lille-Lyon en Ligue 1, tandis que l’élimination de l’Algérie était à peine mentionnée en Une et celle de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, totalement absente.

Cette hiérarchisation éditoriale traduit un décalage persistant entre l’engouement populaire pour le football africain et sa place dans certains médias. La couverture demeure souvent factuelle mais distante, rarement incarnée, alors même que le talent des joueurs africains est unanimement reconnu dans les championnats européens et que nombreux sont les joueurs dans les clubs français.

La décision de M6 de diffuser cette finale en prime time sur son antenne principale marqueun tournant dans la reconnaissance médiatique de la plus grande compétition du continent.

Rendez-vous dimanche à 19h50 sur M6 et M6+ pour vivre ce moment historique du football africain.