Audience historique : les Lions de l’Atlas affolent les compteurs sur beIN SPORTS

La ferveur autour du parcours du Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 ne se dément pas. beIN SPORTS, diffuseur exclusif de la compétition, vient de révéler des chiffres qui confirment le statut de favori des Lions de l’Atlas auprès, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le cœur des téléspectateurs de France.

Alors qu’en huitièmes de finale c’était le match Algérie face à la RDC aqui menait le bal des audiences avec un pic historique à 690 000 téléspectateurs (avec le but de Boulbina en prolongation), le record est tombé lors de ces quarts de finale.

Un quart de finale record face au Cameroun

Le choc des quarts de finale opposant le Maroc au Cameroun a porté beIN Sports, établissant un nouveau standard d’audience pour la compétition. Cette rencontre au sommet a rassemblé une moyenne de 641 000 téléspectateurs, avec un pic d’audience historique enregistré à 784 000 téléspectateurs. Une performance qui place ce match en tête des audiences de ces quarts de finale et témoigne de la mobilisation massive des supporters marocains.

Juste derrière, l’Algérie a d’ailleurs confirmé sa popularité puisque son match contre le Nigéria (pic à 708 000) a aussi battu son propre record des huitièmes.

Cap sur la demi-finale

Après ce succès retentissant, l’attente est immense pour la suite du tournoi. Les supporters ont désormais rendez-vous pour une demi-finale qui s’annonce électrique :

En exclusivité sur beIN SPORTS 1

– Sénégal / Égypte mercredi 14 janvier à 18h00

– Maroc / Nigéria mercredi 14 janvier à 21h00

Le public répondra sans doute présent pour pousser les Lions de la Teranga et les Lions de l’Atlas vers la finale tant espérée.