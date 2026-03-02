Alerte météo au Maroc : fortes chutes de neige et vague de froid attendues dans l’Atlas jusqu’à jeudi

Le Maroc se prépare à accueillir d’importantes chutes de neige et une baisse notable des températures dans plusieurs régions du Royaume. La Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un bulletin d’alerte orange annonçant des précipitations neigeuses significatives à partir de demain mardi. Notamment sur les reliefs dépassant 1 800 mètres d’altitude. Cette dégradation météorologique devrait se maintenir jusqu’à jeudi, avec des cumuls conséquents attendus sur les massifs montagneux.

Un bulletin d’alerte orange qui annonce d’importantes précipitations neigeuses à partir de ce mardi a été émis au Maroc. Les autorités appellent à la vigilance, en particulier dans les provinces montagneuses où la circulation pourrait être fortement perturbée. Les services de l’équipement et de la protection civile se tiennent prêts à intervenir en cas de routes coupées ou d’isolement de certaines communes rurales. Le Maroc vit une alternance de périodes sèches et de perturbations intenses, caractéristiques des hivers récents.

Importantes chutes de neige prévues dans l’Atlas et le centre du pays

Selon les prévisions officielles, les provinces de Taroudant, Al Haouz, Azilal et Ouarzazate devraient enregistrer entre 25 et 35 centimètres de neige sur les hauteurs. Ces cumuls pourraient transformer les paysages de l’Atlas en véritables décors hivernaux, mais compliquer aussi les déplacements. Les zones situées au-delà de 1 800 mètres seront les plus exposées, notamment les routes de montagne reliant villages et centres urbains.

D’autres provinces devraient également connaître des chutes de neige comprises entre 15 et 25 centimètres. C’est le cas de Midelt, Beni Mellal, Ifrane, Khénifra, Chichaoua et Tinghir. À Ifrane, souvent surnommée la « petite Suisse » du Maroc pour son climat froid, les températures pourraient descendre largement sous zéro. Ces précipitations représentent néanmoins une bonne nouvelle pour les réserves hydriques et les barrages, essentiels à l’agriculture et à l’approvisionnement en eau potable.

Vague de froid intense et températures négatives sur les reliefs

Un temps particulièrement froid s’installe sur les massifs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux. Ce, Avant même l’arrivée des fortes chutes de neige. Les températures minimales devraient osciller entre -6°C et 2°C sur les sommets. Ce qui accentuant le risque de verglas et de gel matinal. Les habitants des zones rurales sont invités à prendre des précautions. Notamment pour protéger le bétail et les cultures sensibles au froid extrême.

Les autorités locales recommandent également aux automobilistes d’équiper leurs véhicules de chaînes à neige et d’éviter les déplacements non essentiels en altitude. Les établissements scolaires situés dans les zones enclavées ont été appelés à adapter leurs horaires en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. Outre la neige, de fortes rafales de vent sont attendues sur le Tangérois, le Souss et le nord des provinces du Sud.

Rafales de vent, orages et mer agitée sur plusieurs régions

Ces vents pourraient provoquer des soulèvements de poussière et réduire la visibilité sur certains axes routiers. Des nuages bas matinaux concerneront également les plaines atlantiques. Ce qui rend la conduite plus délicate aux premières heures de la journée. Des averses toucheront le Rif, le Saiss, l’Atlas ainsi que les plaines nord et centre. Elles seront parfois orageuses, accompagnées d’un risque localisé de grêle.

Les premiers flocons sont attendus, dès ce lundi, sur le Haut Atlas, annonçant l’épisode neigeux plus intense des jours suivants. En mer, les conditions s’annoncent peu agitées à agitées en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique. Ce qui pourrait impacter la navigation et certaines activités portuaires. Toutefois, ces chutes de neige abondantes devraient dynamiser le tourisme hivernal dans les stations de montagne. Notamment autour d’Ifrane et d’Oukaïmeden, si l’accessibilité est maintenue.