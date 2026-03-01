Maroc : le malaise de Mohammed VI face aux tensions dans la région du Golfe et à la coopération avec Israël

Malick Hamid

Le roi du Maroc, Mohammed VI
Le roi du Maroc, Mohammed VI

Mohammed VI s’est entretenu avec plusieurs dirigeants du Golfe dans un contexte géopolitique particulièrement sensible. Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, la position du Maroc apparaît de plus en plus délicate. Notamment en raison de sa coopération officielle avec Israël depuis la reprise des relations diplomatiques en 2020.

Si Rabat a exprimé son soutien aux États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) visés par des attaques, cette solidarité s’inscrit dans un environnement régional polarisé. Le rapprochement stratégique avec Israël, consolidé ces dernières années par des accords sécuritaires et militaires, place le Royaume dans une posture complexe face à une opinion publique largement attachée à la cause palestinienne.

Une diplomatie sous pression

Officiellement, le Maroc défend la stabilité régionale et la souveraineté des États. Toutefois, la coopération étroite avec Israël, notamment dans les domaines de la défense et du renseignement, suscite des interrogations internes. Les développements militaires récents, impliquant l’État hébreu dans des opérations controversées, accentuent ce malaise.

Le Palais royal adopte une ligne prudente : condamnation des atteintes à la souveraineté des pays du Golfe, appel à la stabilité et soutien aux partenaires stratégiques. Mais cette posture diplomatique doit composer avec une réalité politique nationale marquée par des sensibilités divergentes.

Opinion publique et tensions internes

Au Maroc, la normalisation avec Israël a toujours été un sujet sensible. Les manifestations régulièrement organisées en soutien à la Palestine témoignent d’un attachement populaire profond à cette cause. Dans ce contexte, chaque période de tension au Moyen-Orient ravive le débat sur la pertinence et les limites du rapprochement maroco-israélien.

Frappes israéliennes contre l’Iran : quelles conséquences économiques pour l’Afrique ?

L’interdiction, samedi, de certaines manifestations, notamment celles exprimant une solidarité avec l’Iran ou dénonçant l’escalade militaire régionale, est la preuve de la volonté des autorités de contenir toute polarisation excessive. Mais ces décisions alimentent également les critiques de certains partis et mouvements qui dénoncent un déséquilibre dans la politique étrangère du royaume chérifien.

Un équilibre diplomatique fragile

Le Maroc tente de maintenir une position d’équilibre : préserver ses alliances stratégiques, notamment avec les États du Golfe et Israël. Ce, tout en réaffirmant son soutien historique à la cause palestinienne. Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, reste officiellement engagé en faveur de Jérusalem et des droits des Palestiniens. Cependant, la multiplication des crises régionales rend cet exercice d’équilibriste de plus en plus complexe.

Entre coopération sécuritaire avec Israël, solidarité avec les monarchies du Golfe et attentes d’une opinion publique vigilante, le pouvoir marocain évolue dans un environnement diplomatique sous tension. Dans ce contexte, les initiatives royales visent à préserver les intérêts stratégiques du Royaume sans provoquer de rupture interne. Reste que la conjoncture actuelle fait ressortir les contradictions inhérentes à une politique étrangère qui cherche à concilier normalisation, solidarité arabe et stabilité dans la région.

