Intempéries au Maroc : neige abondante, pluies soutenues et vents violents sous vigilance orange

Le Maroc est confronté à une séquence météorologique instable qui touche simultanément plusieurs régions. Entre épisodes neigeux en altitude, pluies parfois intenses et vents soutenus, les conditions climatiques s’annoncent difficiles sur une grande partie du territoire. La Direction générale de la météorologie a déclenché une alerte de niveau orange, appelant à la vigilance face aux risques de perturbations des déplacements, d’isolement de certaines zones montagneuses et de désagréments pour les activités économiques et sociales, notamment dans les secteurs les plus exposés.

Alerte météo : la montagne en première ligne face à la neige

Les reliefs marocains seront particulièrement exposés. Dès ce dimanche, à partir de midi et jusqu’à lundi soir, des chutes de neige significatives sont prévues au-dessus de 1 500 mètres d’altitude. Les provinces de Midelt, Azilal, Ifrane et Boulemane devraient enregistrer des cumuls compris entre 20 et 40 cm, de quoi perturber l’accès à certaines zones et nécessiter des mesures de prudence accrues.

D’autres territoires ne seront pas épargnés, bien que les accumulations y soient plus modestes. Des quantités de 5 à 15 cm sont attendues dans des secteurs comme Al Hoceima et Ouarzazate, notamment sur les hauteurs. Une nouvelle séquence neigeuse est également annoncée entre mardi et mercredi matin, avec 10 à 30 cm supplémentaires sur les massifs, prolongeant les conditions hivernales.

Pluies orageuses : des cumuls importants au nord et au centre

La DGM indique que la couverture neigeuse nationale dépassait déjà 54 000 km² à la date du 17 décembre, signe d’un hiver bien installé sur une large partie du territoire. Cette extension pourrait encore s’accentuer avec les nouvelles chutes prévues, renforçant l’enneigement des zones d’altitude et augmentant les risques d’isolement localisé. En parallèle, des précipitations soutenues, parfois accompagnées d’orages, sont attendues jusqu’à lundi matin.

Les régions du nord figurent parmi les plus arrosées, avec des cumuls estimés entre 35 et 60 mm dans des villes comme Tanger, Tétouan et Kénitra. Ces volumes pourraient entraîner des ruissellements rapides et une vigilance accrue près des oueds. Plus au centre, Rabat, Fès et Meknès devraient recevoir 25 à 35 mm de pluie. Bien que bénéfiques pour les réserves hydriques et l’agriculture, ces précipitations peuvent occasionner des perturbations temporaires de la circulation urbaine et interurbaine.

Vents forts : rafales jusqu’à 85 km/h au sud et au sud-est

Autre élément à surveiller : le vent. Des rafales comprises entre 75 et 85 km/h sont prévues de dimanche soir à lundi soir dans le sud et le sud-est du pays. Les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Midelt et Guelmim sont particulièrement concernées. Ces vents forts peuvent provoquer des chutes d’objets, réduire la visibilité sur les axes routiers et compliquer les déplacements, notamment pour les poids lourds.

Face à cette alerte météo au Maroc, les autorités appellent à la prudence, en particulier dans les zones montagneuses et les régions exposées aux vents violents. Il est conseillé de se tenir informé des bulletins officiels, d’éviter les déplacements non essentiels en altitude et de prendre des précautions près des cours d’eau. Alors que l’hiver s’installe durablement, cet épisode rappelle l’importance d’une préparation adaptée et d’une vigilance collective pour limiter les impacts des intempéries sur les populations et les infrastructures.