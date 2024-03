Casablanca en guerre contre les paraboles

Les autorités de Casablanca ont décidé d’interdire l’installation des antennes paraboliques sur les façades et les balcons des bâtiments.

L’installation des antennes paraboliques sur les façades et les balcons des bâtiments à Casablanca est désormais interdite. Cette décision vise à améliorer l’esthétique de la métropole et à protéger son paysage urbain. Moulay Ahmed Afilal, adjoint au maire, a déclaré que ces antennes nuisent à l’image de la ville.

Un cadre de vie plus agréable à Casablanca

Une large campagne a été lancée en collaboration avec les autorités locales pour faire respecter cette interdiction. Un décret datant de 2018 interdit déjà l’installation des paraboles sur les façades et les balcons. Ce décret, qui fixe les conditions de la copropriété, vise à garantir un cadre de vie plus agréable aux habitants.

L’interdiction des paraboles s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre les nuisances urbaines. Le décret de 2018 interdit également d’autres pratiques telles que le lavage des voitures, l’usage des klaxons dans les lieux communs et l’évacuation des couloirs et des entrées.

Préserver l’esthétique et la qualité de vie

L’interdiction des animaux domestiques dangereux est également prévue par le décret. Cette mesure vise à garantir la sécurité et la tranquillité des habitants. L’application de ces mesures reste à ce jour un défi. La sensibilisation des citoyens et la collaboration entre les autorités et la population seront essentielles pour réussir à améliorer l’esthétique et la qualité de vie à Casablanca.

L’interdiction des paraboles à Casablanca est une initiative bienvenue chez de nombreux citoyens marocains. Pour l’heure, les autorités s’évertuent de veiller à son application effective. En plus de sensibiliser les citoyens à l’importance de préserver l’esthétique et la qualité de vie de leur ville.