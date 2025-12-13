Le Maghreb sous un manteau blanc : un épisode neigeux exceptionnel attendu ce week-end

Ali Attar

Lecture 2 min.
Chutes de neige au Maroc
La neige au Maroc

Une vague de froid s’abat sur l’Atlas marocain et les reliefs algériens, avec des cumuls pouvant atteindre 50 centimètres dans certaines régions. Les autorités météorologiques ont déclenché des alertes orange.

L’hiver s’installe résolument sur l’Afrique du Nord ce week-end. Du 13 au 15 décembre, des chutes de neige à partir de 1 400 mètres d’altitude et de fortes pluies parfois orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Maroc annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le Maroc en vigilance orange

Les provinces de Midelt, Boulemane, Ouarzazate et Tinghir devraient enregistrer les cumuls les plus importants, avec des chutes de neige de 30 à 50 centimètres prévues entre vendredi midi et dimanche matin. Les régions d’Ifrane, Khénifra, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Taroudant connaîtront également des précipitations neigeuses significatives, de l’ordre de 10 à 30 centimètres.

Parallèlement, de fortes pluies parfois orageuses, atteignant 25 à 35 millimètres, sont attendues sur les provinces côtières du sud, d’Essaouira à Tarfaya. Le nord du royaume n’est pas épargné. Ainsi, Tanger, Tétouan et M’diq-Fnideq devraient recevoir d’importantes précipitations samedi.

L’Algérie poursuit son entrée dans l’hiver

De l’autre côté de la frontière, l’hiver s’installe avant l’heure en Algérie, avec plusieurs épisodes neigeux successifs depuis la fin novembre. Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Bouira et de nombreuses autres régions ont été placées en vigilance orange, avec des cumuls de neige attendus entre 10 et 20 centimètres sur les reliefs dès 700 à 800 mètres.

Ces chutes de neige mettent fin à un long été qui s’est prolongé exceptionnellement jusqu’à la mi-novembre, avec des températures estivales et des feux de forêt aux portes de l’hiver. Les autorités appellent les automobilistes à la plus grande prudence sur les axes montagneux. En effet, plusieurs routes ont déjà été coupées lors des précédents épisodes.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
