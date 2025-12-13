Algérie–Tunisie : retour sur une coopération bilatérale en pleine accélération

Les 11 et 12 décembre 2025, Tunis a accueilli la 23ᵉ session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux voisins maghrébins. La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, et le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, ont coprésidé les travaux qui se sont conclus par la signature de 25 accords de coopération, mémorandums d’entente et programmes exécutifs.

Une dynamique économique sans précédent

En marge de la 23ᵉ session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne, un Forum économique tuniso-algérien s’est tenu à Tunis, réunissant des acteurs des secteurs de l’industrie, de l’énergie et du tourisme. Pour la cheffe du gouvernement tunisien Sarra Zaafrani Zenzri, cette rencontre illustrait la volonté commune d’élever le partenariat à un niveau stratégique.

Le volume des échanges bilatéraux a atteint 2,3 milliards de dollars en 2024, en progression de 12 % par rapport à l’année précédente. Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a toutefois reconnu que ces chiffres restent en deçà du potentiel réel des deux économies, tout en se disant confiant quant à leur capacité d’expansion.

Du côté du secteur privé, sept accords de partenariat ont été signés entre entreprises tunisiennes et algériennes dans des domaines stratégiques. Parmi les signataires figurent des groupes majeurs comme Coficab et IdeNet (câbles automobiles, géolocalisation), One Tech et Condor (technologie, électroménager), ou encore Fondinor et Techno Cast (fonderie industrielle).

Des accords couvrant tous les secteurs

Les 25 accords signés à la Kasbah couvrent une large palette de domaines : lutte contre le blanchiment d’argent, transport routier international, formation diplomatique, accréditation, eau et pêche, droits d’auteur, énergie et énergies renouvelables.

Le secteur des médias a été particulièrement mis à l’honneur avec la signature de mémorandums d’entente entre les télévisions publiques, les agences de presse TAP et APS, ainsi qu’un accord de jumelage entre les radios nationales.

Dans le domaine de la santé, deuxannonces importes ont été confirmées. Un programme de coopération sanitaire pour 2026–2028 ainsi qu’un mémorandum entre les ministères de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique des deux pays.

Une ambition d’intégration régionale

La cheffe du gouvernement tunisien a appelé à intensifier la coopération autour des projets de raccordement électrique et à développer les investissements conjoints dans les énergies propres, notamment le solaire et l’éolien. Elle a également insisté sur le rôle des zones industrielles frontalières, perçues comme un levier essentiel de l’intégration économique maghrébine. Enfin, sur le plan touristique, la Tunisie a accueilli plus de trois millions de touristes algériens jusqu’à fin octobre 2025, soit une hausse de 8 % sur un an.

De son côté, le président de l’UTICA, Samir Majoul, a plaidé pour un accord global de libre-échange entre les deux pays, fondé sur la levée des barrières douanières et la libéralisation des transactions économiques et touristiques.

Une complicité politique affirmée

Cette intensification des échanges repose sur une relation politique étroite entre les deux chefs d’État. Le Premier ministre algérien a salué un partenariat ayant atteint un niveau « exceptionnel et qualitatif », fruit de la volonté des présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed.

Lors de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025), les deux dirigeants avaient réaffirmé la solidité de leurs rapports et appelé à une refonte de l’ordre économique mondial plus équitable pour le continent africain. Quelques mois plus tôt, Kaïs Saïed avait choisi Alger pour sa première visite officielle après sa réélection, confirmant la place privilégiée de l’Algérie dans la diplomatie tunisienne.

Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte géopolitique convergent. Tunis et Alger partagent des positions similaires sur plusieurs dossiers régionaux : soutien à la cause palestinienne, recherche d’une solution politique en Libye et coordination sécuritaire renforcée. Les progrès sont notables en matière de protection des frontières et de lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine.

La 23ᵉ session de la Commission mixte a ouvert ainsi une nouvelle page dans les relations tuniso-algériennes, marquée par une ambition claire : transformer une coopération bilatérale traditionnelle en véritable partenariat stratégique intégré, moteur de l’intégration régionale en Afrique du Nord.