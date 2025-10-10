Rapprochement militaire stratégique entre la Tunisie et l’Algérie

L’Algérie et la Tunisie ont signé mardi 7 octobre à Alger un accord de coopération militaire marquant une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations stratégiques. Ce partenariat vise à consolider leur coordination face aux défis sécuritaires régionaux dans un contexte maghrébin en mutation.

Après des discussions poussées, l’Algérie et la Tunisie ont renforcé leur partenariat stratégique en concluant un accord de coopération militaire ce mardi 7 octobre à Alger. C’est une nouvelle étape majeure dans le renforcement des relations militaires entre les deux pays.

Marquant la consolidation de leur coordination face aux défis régionaux, le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général Said Chengriha, également ministre délégué auprès du ministre de la Défense, et le ministre tunisien de la Défense, Khaled Shili, ont signé mardi dernier un accord de coopération militaire. Le ministre de la Défense tunisien, à la tête d’une délégation militaire de haut niveau, a effectué le déplacement à Alger pour la finalisation de la signature de cet accord qui est un « acte historique » selon les propos du ministère de la Défense algérien, qui estime que cet accord constitue « une étape marquante dans l’histoire des relations entre les deux pays » et une « avancée majeure » dans le renforcement de leur coopération militaire.

Un engagement partagé face aux menaces transfrontalières

Lors de la cérémonie de signature, le ministre délégué auprès du ministère de la Défense a tenu à insister sur l’importance de la solidarité bilatérale dans un contexte sécuritaire tendu en ces mots : « Nous pensons en Algérie que la sécurité et la stabilité de nos deux pays nécessitent le plus haut niveau possible de coordination et de coopération. Les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels notre région est confrontée nous obligent aujourd’hui plus que jamais à renforcer l’action commune ». Le ministre tunisien de la Défense a, lui, de son côté mis en avant la nécessité d’intensifier la collaboration dans des domaines concrets. Il a ainsi appelé à « un développement de la formation, l’entraînement et l’échange d’informations » tout en encourageant « une participation accrue aux exercices militaires organisés par l’un ou l’autre pays ».

Cet accord, qui vient compléter celui de 2001, va élargir le champ de la coopération militaire tuniso-algérienne et ouvrir la voie à une coordination renforcée dans la formation, la logistique et la lutte contre les menaces transfrontalières. Cette initiative confirme le rôle central du partenariat entre l’Algérie et la Tunisie dans la recherche de stabilité au Maghreb et témoigne de leur volonté commune de faire face ensemble aux enjeux sécuritaires contemporains.