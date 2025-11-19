Faure Gnassingbé à Moscou : un nouvel élan pour la coopération Togo-Russie

Faure Gnassingbé rencontre Vladimir Poutine à Moscou pour renforcer la coopération entre le Togo et la Russie. Sécurité, commerce, énergie et éducation sont au cœur des discussions.

Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, est arrivé à Moscou pour une visite officielle très attendue. C’est sa première rencontre en tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine, depuis six ans. Prévu ce mercredi 19 novembre 2025 au Kremlin, cet entretien au sommet vise à consolider et élargir un partenariat bilatéral en pleine accélération, dans un contexte de rapprochement croissant entre la Russie et le continent africain.

Paix et sécurité en tête des discussions

L’agenda des deux chefs d’État est particulièrement dense. Les discussions se concentreront, comme l’indique la source officielle, sur le renforcement de la coopération, notamment en matière de paix et de sécurité régionales. Cette dimension prend un relief particulier, quelques mois après la ratification, en octobre 2025, d’un accord-cadre de coopération militaire entre Lomé et Moscou. Ce pacte stratégique prévoit des exercices conjoints, des programmes de formation, un échange de renseignements et une assistance médicale d’urgence.

Alors que certains spécialistes des relations Russie-Afrique s’interrogent sur la possibilité d’un rapprochement encore plus fort, voire d’une éventuelle présence de l’Africa Corps au Togo, une source proche du pouvoir togolais se montre catégorique auprès de RFI : le pays n’en a pas besoin, privilégiant la diversification de ses partenariats.

Un partenariat qui s’étend du commerce à l’éducation

Au-delà des questions sécuritaires, Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine aborderont l’élargissement de leur partenariat dans une variété de secteurs prioritaires, allant de la diplomatie au commerce. L’agriculture, l’énergie, la sécurité alimentaire et la formation sont également au cœur des préoccupations. Ce désir de diversification est clairement affiché par Lomé, qui considère comme « nécessaire de discuter avec tous les grands acteurs mondiaux, comme par exemple Washington, Paris, et Moscou« , selon une source proche du pouvoir.

Le renforcement du capital humain est l’un des acquis les plus visibles de cette coopération récente. Le nombre de bourses d’État octroyées aux étudiants togolais par la Russie a connu une hausse spectaculaire, passant d’une dizaine il y a deux ans à 86 pour l’année académique 2024-2025.

Moscou renforce sa présence en Afrique de l’Ouest

Cette visite de haut niveau s’inscrit dans une dynamique d’intensification des initiatives diplomatiques russes sur le continent africain. Au Togo, ce rapprochement a été initié dès 2018 avec la visite à Lomé de Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président russe pour l’Afrique. Les échanges bilatéraux se sont accélérés depuis, illustrés également par l’intention, citée par l’agence russe Tass, d’ouvrir une ambassade russe au Togo.

La rencontre d’aujourd’hui devrait donc permettre non seulement d’identifier de nouvelles perspectives de partenariat pour le Togo, mais aussi de contribuer au renforcement de la présence de Moscou en Afrique de l’Ouest. Pour Faure Gnassingbé, il s’agit de consolider les acquis dans les domaines stratégiques et éducatifs, tout en réaffirmant la stratégie togolaise de diversification de ses alliances sur la scène internationale. Les deux dirigeants examineront enfin des questions internationales d’intérêt commun, dont le changement climatique et les Objectifs de développement durable.