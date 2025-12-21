CEDEAO-Russie : le nouvel axe stratégique qui redessine la sécurité en Afrique

La CEDEAO et la Russie amorcent un rapprochement stratégique inédit pour répondre aux défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest, en particulier face à l’instabilité sahélienne. Scellée au Caire, cette dynamique ouvre la voie à une coopération structurée mêlant sécurité, renseignement et développement.

La géopolitique de l’Afrique de l’Ouest connaît une mutation profonde qui pourrait bien redéfinir les équilibres sécuritaires de la région. En marge de la deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique qui s’est tenue au Caire les 19 et 20 décembre 2025, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Fédération de Russie ont affiché une volonté commune sans précédent.

Une alliance stratégique scellée au Caire

Le sommet égyptien a servi de cadre à une rencontre déterminante entre Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO, et Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Les deux dirigeants ont longuement échangé sur la nécessité de transformer les relations historiques en un mécanisme opérationnel capable de stabiliser la sous-région.

Pour la CEDEAO, l’enjeu est de taille : face à la progression des groupes armés et aux menaces terroristes transfrontalières, l’organisation cherche des partenaires capables d’apporter un appui technique et stratégique concret. Moscou, de son côté, réaffirme son rôle de puissance protectrice et d’allié privilégié pour les nations africaines en quête de solutions souveraines.

La lutte contre le terrorisme au centre des échanges

La coopération envisagée entre Moscou et l’organisation ouest-africaine ne se limite pas à des déclarations de principe. La Russie a manifesté sa disposition à soutenir l’agenda d’intégration régionale en mettant l’accent sur la paix et la sécurité. Les discussions ont porté sur des leviers essentiels tels que le renforcement des services de renseignement, la coordination des forces de défense et la sécurisation des processus électoraux, souvent sources de fragilités politiques.

Sergueï Lavrov a notamment rappelé que son pays fournit déjà une assistance précieuse dans le déminage et la neutralisation des engins explosifs improvisés, tout en développant des programmes de formation professionnelle rigoureux pour les militaires et les forces de l’ordre du continent.

Vers une rupture avec l’héritage colonial

Le discours russe s’appuie sur une rhétorique forte, dénonçant les causes profondes des conflits actuels qu’il lie directement aux séquelles du colonialisme occidental. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, le monde assiste actuellement au « deuxième réveil » de l’Afrique.

Moscou se dit prêt à agir de concert avec ses partenaires africains pour éradiquer les formes persistantes de néocolonialisme, allant jusqu’à évoquer la création d’instruments juridiques pour évaluer et indemniser les dommages subis durant la période coloniale. Cette approche trouve un écho particulier au sein d’une CEDEAO qui tente de consolider son autorité internationale tout en naviguant dans un environnement sécuritaire complexe.

Un partenariat qui dépasse le cadre militaire

Si la sécurité est la porte d’entrée de cette collaboration, le partenariat entre la Russie et la CEDEAO se veut multidimensionnel. La stabilisation de la région passe également par le développement socio-économique et l’intégration des infrastructures. Les échanges commerciaux bilatéraux entre la Russie et le continent ont déjà progressé de 13 % pour atteindre 28 milliards de dollars en 2024.

Pour structurer davantage ces liens, la mise en place d’un Conseil des entreprises a été évoquée. Ce levier économique est perçu comme un complément indispensable aux actions militaires, car la prospérité et le commerce sont considérés par les deux parties comme les meilleurs remparts contre l’extrémisme et l’instabilité politique à long terme.