Sécurité en Afrique de l’Ouest : la CEDEAO mise sur un partenariat renforcé avec la Russie

Face à l’aggravation des menaces sécuritaires et aux fragilités politiques en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO cherche à consolider ses partenariats stratégiques pour renforcer la stabilité régionale. En marge d’une rencontre diplomatique au Caire, l’organisation ouest-africaine et la Russie ont affiché leur volonté commune d’intensifier leur coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, des processus électoraux et du développement économique.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Fédération de Russie s’orientent vers un approfondissement de leur coopération, avec un accent particulier sur les questions de sécurité et de stabilité régionale. Cette dynamique a été confirmée lors d’échanges de organisés en marge de la deuxième Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie–Afrique, tenue au Caire les 19 et 20 décembre 2025.

À cette occasion, le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, s’est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les discussions ont permis de réaffirmer une volonté commune de consolider les liens politiques, sécuritaires et économiques entre l’organisation ouest-africaine et Moscou, dans un contexte régional marqué par de multiples défis.

L’insécurité régionale, une grosse préoccupation

L’Afrique de l’Ouest traverse une période de forte instabilité, caractérisée par la multiplication des attaques terroristes, l’expansion de groupes armés transnationaux et la fragilisation de certaines zones frontalières. À ces menaces sécuritaires s’ajoutent des enjeux politiques sensibles, notamment liés à l’organisation de processus électoraux crédibles et apaisés dans plusieurs États membres de la CEDEAO.

Face à cette réalité, la Commission de la CEDEAO place la paix et la sécurité au cœur de son agenda stratégique. L’organisation régionale considère que sans un environnement stable, les ambitions d’intégration économique, de libre circulation des personnes et de développement durable restent compromises. D’où la nécessité de renforcer les partenariats internationaux capables d’apporter un soutien technique, institutionnel ou stratégique aux efforts déjà engagés par les États ouest-africains.

Russie–CEDEAO : vers une coopération sécuritaire élargie

Lors de la rencontre au Caire, la Russie a réaffirmé son soutien aux priorités de la CEDEAO, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité. Moscou s’est dit disposé à accompagner l’organisation régionale dans la mise en œuvre de ses initiatives visant à lutter contre le terrorisme, à renforcer la coopération transfrontalière et à améliorer les capacités institutionnelles des mécanismes régionaux de prévention des crises.

Les échanges ont également porté sur la nécessité d’adapter les cadres de coopération existants aux nouvelles réalités du terrain. La question du partage d’expériences, du renforcement des capacités et de la coordination stratégique a été évoquée comme un axe central du partenariat à venir. Pour la CEDEAO, l’objectif est de disposer de partenariats diversifiés et pragmatiques afin de répondre efficacement à des menaces de plus en plus accrues.

Les processus électoraux au cœur des discussions

Au-delà des enjeux strictement sécuritaires, les discussions ont accordé une place importante aux processus électoraux en Afrique de l’Ouest. Dans plusieurs pays de la région, les élections constituent des moments sensibles, parfois sources de tensions politiques et sociales. La CEDEAO œuvre depuis plusieurs années à la consolidation de normes démocratiques communes, considérées comme un pilier de la stabilité régionale.

La Russie a exprimé son intérêt pour accompagner ces efforts, notamment à travers un appui institutionnel et un dialogue politique renforcé. Cette dimension électorale est perçue comme indissociable des questions de sécurité, dans la mesure où des processus politiques fragiles peuvent alimenter l’instabilité et favoriser l’émergence de crises.

Infrastructures et commerce, leviers de stabilisation durable

Le partenariat CEDEAO–Russie ne se limite pas au seul champ sécuritaire. Les deux parties ont souligné l’importance des infrastructures et du commerce comme facteurs clés de stabilisation à long terme. Des réseaux de transport performants, des échanges commerciaux fluides et une intégration économique renforcée sont considérés comme des outils essentiels pour réduire les vulnérabilités structurelles de la région.