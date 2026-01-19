CAN 2025 : le Maroc et le Sénégal propulsés au sommet du classement FIFA

Les Lions de l’Atlas atteignent un sommet historique tandis que les Lions de la Teranga bondissent après leur sacre continental.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputée au Maroc, aura laissé des traces au-delà des pelouses. Le classement FIFA publié ce 19 janvier 2026 consacre les deux protagonistes de cette affiche comme les grands gagnants de la hiérarchie mondiale.

Le Maroc dans le Top 10 : une première depuis 1998

Malgré l’amertume d’une défaite à domicile en finale, les hommes de Walid Regragui peuvent savourer une consolation de taille. Avec trois places gagnées, le Maroc s’installe à la 8e position mondiale, son meilleur classement de l’histoire. Il faut remonter à avril 1998 pour retrouver les Lions de l’Atlas dans le cercle très fermé des dix meilleures sélections mondiales.

Cette progression spectaculaire prolonge la dynamique enclenchée lors du Mondial 2022 au Qatar, où le Maroc avait atteint les demi-finales. La CAN à domicile, malgré son dénouement cruel, confirme l’ancrage des Marocains parmi l’élite du football mondial et leur place dans les favoris du Mondial 2026.

Le Sénégal récompensé de son titre

Champion d’Afrique pour la deuxième fois de son histoire après 2022, le Sénégal réalise le bond le plus impressionnant parmi les grandes nations. Avec sept places gagnées, les Lions de la Teranga grimpent à la 12e position mondiale, aux portes du Top 10.

Ce sacre continental valide la régularité d’une génération dorée qui, sous la houlette d’Aliou Cissé puis Pape Thiaw de son successeur, s’est imposée comme la référence du football africain de la décennie 2020.

L’Afrique en force dans le Top 50

Au-delà des deux finalistes, la CAN a redistribué les cartes pour l’ensemble du continent. Le Nigeria (26e) et le Cameroun (45e) signent chacun une remontée spectaculaire de douze places. L’Algérie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire et la RD Congo progressent également significativement.

Résultat : la CAF compte désormais neuf représentants parmi les cinquante meilleures nations mondiales, soit deux de plus qu’en fin d’année 2025. Une confirmation que le football africain, à moins de six mois de la Coupe du monde 2026, n’a jamais été aussi compétitif.

Voici les nations africaines dans le Top 50

8e : Maroc (+3)

14e : Sénégal (+5)

26e : Nigeria (+12)

28e : Algérie (+6)

31e : Égypte (+4)

37e : Côte d’Ivoire (+5)

45e : Cameroun (+12)

47e : Tunisie (-6)

48e : RD Congo (+8)

Le trio de tête mondial reste inchangé : l’Espagne conserve son trône devant l’Argentine, championne du monde en titre, et la France.