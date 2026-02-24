Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol : ce que l’on sait de la procédure judiciaire en France

Nouvelle étape judiciaire pour Achraf Hakimi. Le latéral du Paris Saint-Germain devra répondre devant la justice française d’accusations de viol formulées en 2023. Alors que le joueur conteste fermement les faits, ce renvoi en procès ouvre une séquence déterminante, à la fois sur le plan pénal et pour son avenir sportif, dans un contexte où les affaires de violences sexuelles impliquant des personnalités publiques suscitent une forte attention médiatique et sociétale.

L’international marocain Achraf Hakimi sera jugé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Le défenseur du Paris Saint-Germain (PSG) est poursuivi pour des faits présumés de viol remontant à février 2023. L’information est confirmée par le parquet de Nanterre. Elle marque une nouvelle étape judiciaire dans une affaire très médiatisée. le dossier impliquant l’un des joueurs phares du club parisien et cadre de la sélection marocaine. Le joueur de 27 ans conteste fermement les accusations. Hakimi affirme attendre le procès « avec calme » afin que « la vérité éclate publiquement ».

Les faits reprochés à Achraf Hakimi

L’affaire débute fin février 2023 lorsqu’une jeune femme de 24 ans se rend dans un commissariat du Val-de-Marne. Elle déclare avoir été violée au domicile du joueur, sans déposer plainte dans un premier temps. Une enquête est néanmoins ouverte par le parquet de Nanterre, compétent territorialement. Selon les déclarations initiales relayées par des sources judiciaires, la plaignante accuse le footballeur de l’avoir embrassée. Hakimi aurait commis des attouchements sans son consentement avant un rapport sexuel qu’elle qualifie de viol.

De son côté, la défense d’Achraf Hakimi conteste l’intégralité des faits et met en avant des éléments qu’elle juge favorables au joueur, notamment l’absence de certains examens médicaux ou d’analyses complémentaires. Les avocats des deux parties s’opposent également sur l’interprétation des expertises psychologiques réalisées dans le cadre de l’instruction. En France, le renvoi devant une cour criminelle départementale signifie que les juges d’instruction estiment qu’il existe des charges suffisantes pour qu’un procès se tienne.

Une affaire sensible dans un contexte de libération de la parole

Ce type de juridiction, composé de magistrats professionnels, juge les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, dont le viol. Depuis le mouvement #MeToo en 2017, les affaires d’agressions sexuelles impliquant des personnalités publiques font l’objet d’une attention accrue. En France, la parole des victimes s’est progressivement libérée, entraînant une hausse du nombre de signalements et d’enquêtes pour violences sexuelles.

Plusieurs figures du monde sportif ont été confrontées à des procédures similaires ces dernières années. En Angleterre, l’ancien international français Benjamin Mendy, alors joueur de Manchester City, avait été jugé pour plusieurs accusations de viol et d’agressions sexuelles avant d’être acquitté par la justice britannique, en 2023.

Le PSG et la présomption d’innocence

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, Achraf Hakimi est devenu l’un des cadres de l’effectif parisien et occupe le rôle de vice-capitaine. Formé au Real Madrid, il a également évolué au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan avant de rejoindre la Ligue 1. International marocain, il a joué un rôle clé dans le parcours historique du Équipe du Maroc de football. Notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où les Lions de l’Atlas ont atteint les demi-finales, une première pour une nation africaine.

À ce stade, le PSG n’a pas annoncé de mesure disciplinaire à l’encontre du joueur, rappelant implicitement le principe de la présomption d’innocence. En droit français, une mise en accusation ou un renvoi en procès ne constitue pas une condamnation. Le procès devra déterminer si les éléments du dossier permettent d’établir l’existence d’un viol au sens du Code pénal français, qui définit ce crime comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Impact direct sur la carrière

La charge de la preuve repose sur l’accusation, et les débats porteront notamment sur les déclarations des protagonistes, les éventuelles expertises et les éléments matériels recueillis pendant l’instruction. Ce type de procédure est souvent long et complexe, notamment en raison de la médiatisation qui peut influencer l’opinion publique avant même la tenue du procès. Au-delà de l’aspect judiciaire, le dossier soulève des enjeux d’image pour le joueur et son club.

Les affaires impliquant des sportifs de haut niveau ont un impact direct sur leur carrière, leurs contrats de sponsoring et leur réputation internationale. Dans un environnement où la responsabilité sociale des clubs et des athlètes est de plus en plus scrutée, la gestion de ces situations devient stratégique.