L’affaire Hakimi : réquisitions de procès pour viol contre la star du PSG qui risque 15 ans de prison

Le parquet de Nanterre a requis ce vendredi le renvoi du vice-capitaine du PSG, Achraf Hakimi, devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Une décision qui relance une procédure judiciaire complexe, où s’affrontent deux versions radicalement opposées des événements survenus en février 2023. Le joueur marocain, qui a toujours nié les accusations et dénoncé une tentative de chantage, encourt désormais jusqu’à 15 ans de prison si le juge d’instruction suit les réquisitions du parquet.

Ce vendredi 1er août 2025 voit de nouveaux éléments dans l’affaire judiciaire qui secoue l’entourage d’Achraf Hakimi depuis plus de deux ans. Le parquet de Nanterre, en France, a requis le renvoi de l’international marocain du Paris Saint-Germain devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol. Les informations ont été révélées par le quotidien Le Parisien.

Cette décision intervient après une instruction longue et complexe menée depuis mars 2023, date à laquelle l’international marocain de 26 ans avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. La balle est désormais dans le camp du juge d’instruction, qui devra statuer sur l’opportunité de renvoyer ou non le footballeur devant un tribunal.

Les faits reprochés : une soirée de février 2023 qui tourne au cauchemar

L’affaire remonte à la nuit du 25 février 2023, à la veille du Classique OM-PSG pour lequel Hakimi était forfait. Une jeune femme de 24 ans affirme avoir fait connaissance avec le joueur après plus d’un mois d’échanges via Instagram. Invitée au domicile du défenseur à Boulogne-Billancourt, elle s’y était rendue dans un VTC commandé par Hakimi lui-même.

Selon les déclarations de la plaignante aux enquêteurs, la soirée aurait basculé lorsque le footballeur aurait « passé outre son consentement« . Elle accuse Hakimi de l’avoir embrassée de force sur la bouche et la poitrine, avant de commettre des attouchements puis un viol malgré ses protestations répétées. La jeune femme affirme avoir réussi à le repousser avec son pied et avoir immédiatement alerté une amie par SMS, qui est venue la récupérer.

Le lendemain, le 26 février 2023, elle s’est présentée dans un commissariat du Val-de-Marne pour rapporter les faits, sans toutefois déposer plainte formellement dans un premier temps. C’est l’officier de police qui a transmis l’affaire au parquet, déclenchant l’ouverture d’une information judiciaire.

Un dossier sous haute tension

Depuis le début de l’affaire, Achraf Hakimi conteste fermement les accusations portées à son encontre. Le joueur et son conseil, Me Fanny Colin, dénoncent ce qu’ils qualifient de « tentative de racket » et de « machination à des fins financières« .

L’avocate du joueur a réagi vivement aux réquisitions du parquet, les qualifiant d' »incompréhensibles et insensées au regard des éléments du dossier« . « Nous demeurons avec Achraf Hakimi aussi sereins qu’à l’ouverture de la procédure« , a-t-elle déclaré à l’AFP. « Si ces réquisitions devaient être suivies, nous exercerions évidemment toutes les voies de recours. »

Du côté de l’accusation, l’avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pardo, a accueilli favorablement la position du parquet. « Ma cliente accueille cette nouvelle avec un immense soulagement« , a-t-elle confié à l’AFP. L’avocate rejette catégoriquement toute accusation de chantage et dénonce les « campagnes de dénigrement » dont font l’objet les femmes qui portent plainte pour viol.

Une confrontation directe entre Hakimi et sa présumée victime avait eu lieu le 8 décembre 2023 devant le juge d’instruction. Chacune des parties avait maintenu sa version des faits.

Un risque de 15 ans de prison

Si le juge d’instruction suit les réquisitions du parquet et renvoie Achraf Hakimi devant la cour criminelle, le joueur encourra une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle, conformément à la législation française sur le viol. Cette perspective pèse lourdement sur l’avenir du vice-capitaine parisien, qui traverse pourtant une période faste sur le plan sportif. Lors de la saison 2024-2025, il a disputé 55 matchs et inscrit 11 buts toutes compétitions confondues avec le PSG, contribuant notamment à la qualification historique du club en demi-finale de la Ligue des Champions. Hakimi est même en lice pour le Ballon d’Or.

Fils d’une femme de ménage et d’un vendeur ambulant marocains installés en Espagne depuis les années 1980, Achraf Hakimi incarnait jusqu’à présent une success story du football moderne. Né à Getafe, formé au Real Madrid, il s’était imposé comme l’un des latéraux les plus talentueux de sa génération, brillant au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan, puis au PSG depuis 2021. Il est aussi l’emblématique capitaine des Lions de l’Atlas qu’il a emmené en demi-finale du Mondial au Qatar.

Les prochaines étapes judiciaires

Le juge d’instruction dispose désormais d’un délai raisonnable pour examiner les réquisitions du parquet et rendre sa décision. Trois scénarios sont possibles :

Le renvoi devant la cour criminelle, conformément aux réquisitions

Un non-lieu, si le magistrat estime les charges insuffisantes

La poursuite de l’instruction s’il juge nécessaire d’approfondir certains éléments

Pour l’heure, Achraf Hakimi bénéficie de la présomption d’innocence et n’a fait l’objet d’aucune condamnation par la justice française. Seul un éventuel procès permettra d’établir la vérité sur les événements survenus dans cette nuit de février 2023.