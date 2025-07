Un Maroc uni, équitable et audacieux : le nouveau souffle du Discours du Trône 2025

A l’occasion du 26ème anniversaire de son accession au Trône, le roi Mohammed VI a prononcé un discours national empreint de détermination et de vision. Dans un contexte marqué par des sécheresses successives, une conjoncture internationale difficile et des disparités territoriales persistantes, le monarque a appelé à un sur­saut national pour un développement équitable, durable et inclusif. Ce discours est apparu comme une feuille de route ambitieuse, visant à transformer les acquis en leviers concrets pour l’avenir.

Le 29‑30 juillet 2025, le Maroc a célébré la Fête du Trône, la 26ème édition du genre. Le roi a saisi l’opportunité pour prononcer un discours national empreint de détermination en plus de partager sa vision. Le souverain a commencé par saluer les progrès réalisés depuis 1999 grâce à une vision stratégique et des choix structurels réfléchis. Il a également mentionné les progrès en matière de protection sociale via l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et les allocations familiales touchant des millions de citoyens.

« Pas de place pour un Maroc à deux vitesses »

Malgré ces acquis, le roi n’a pas éludé les défis structurels. La sécheresse, cumulée à la croissance démographique, met en péril les réserves hydriques, notamment dans les zones rurales. Six années consécutives de sécheresse ont fragilisé l’approvisionnement en eau, imposant d’urgence des mesures. La persistance d’un Maroc à deux vitesses, où certaines régions souffrent encore d’un manque flagrant d’infrastructures de base, a conduit le souverain à appeler à un développement territorial « de nouvelle génération », fondé sur des projets locaux ciblés autour de l’emploi, des services sociaux, de l’eau et de la mise à niveau intégrée.

Le cœur du discours est consacré au programme territorial visant à éradiquer les disparités régionales. Le roi a insisté : « Il n’y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses ». Cela se traduirait par une nouvelle génération de projets adaptés aux spécificités locales, en partenariat avec les collectivités, fondées sur quatre axes : l’emploi, les services sociaux, la gestion des ressources hydriques et l’équilibre spatial. Il a également réaffirmé la nécessité de moderniser les institutions, d’ouvrir des postes de responsabilité à du sang neuf, compétent et méritant, afin de renforcer performance et responsabilité publique au service des citoyens.

Politique sociale et responsabilisation citoyenne

Mohammed VI a réitéré l’importance de la citoyenneté active, en appelant chaque Marocain à devenir un acteur du développement collectif. Le message est clair : les intérêts de la Nation doivent primer, et chacun doit y contribuer avec un sens accru de l’engagement et du mérite. Il a insisté sur la généralisation des protections sociales, y compris les allocations familiales et la couverture maladie obligatoire, destinées à financer les plus vulnérables, notamment via le Registre Social Unifié comme outil de distribution ciblée et solidaire.

Le souverain a aussi rendu hommage aux forces de sécurité nationales, notamment les FAR, gendarmerie et protection civile, saluant leur rôle dans la préservation de l’unité nationale, de la stabilité et de la souveraineté territoriale du royaume.