Hiba Abouk officialise sa séparation avec Achraf Hakimi

Hiba Abouk et Achraf Hakimi sont désormais séparés. L’actrice a confirmé les rumeurs qui affolent la toile depuis quelques semaines. Elle a confirmé le divorce et précisé qu’il avait été décidé avant que je joueur marocain soit accusé de viol.

C’est désormais officiel, Hiba Abouk quitte Achraf Hakimi. L’actrice qui a rejoint Madrid avec ses enfants à son retour de vacances, et non pas Paris où réside le joueur du PSG, l’a confirmé dans un communiqué. Même si elle explique que la décision de se séparer était antérieure aux accusation de viol qui pèsent sur le joueur, Hiba Habouk est quand même très impactée. Elle explique son silence depuis un mois par le fait qu’elle a eu besoin de temps pour digérer ce choc.

Placé sous contrôle judiciaire au début du mois de mars, le joueur est accusé d’avoir violé une jeune femme âgée de 24 ans, chez lui à Boulogne-Billancourt. Le défenseur des lions de l’Atlas se défend, accusant la femme de tentative d’extorsion de fonds.

Une séparation déjà actée pour Hiba Abouk

Hiba Abouk a décidé ce lundi de rompre le silence qu’elle s’était imposé depuis le début de cette affaire. La mère Amin, trois ans, et Naím, 13 mois, les deux enfants d’Achraf Hakimi, a fait une déclaration révélée par le journal espagnol El Pais afin de clarifier les faits afin de ne pas donner l’impression de réagir aux soucis judiciaires de son bientôt ex-mari.

La rupture affirme-t-elle était déjà décidée avant les accusations de viol. Si elle s’est tue, c’est cependant aussi parce qu’elle était sous le choc : « Après avoir pris la décision de se séparer légalement et de cesser de vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur de la séparation, et d’accepter le chagrin de l’échec de notre projet de vie, pour lequel je m’étais donné corps et âme, je devrais affronter cette ignominie » déclare-t-elle.

Si l’actrice déclare faire confiance à la justice, elle précise cependant qu’elle est et sera toujours du côté des victimes. Depuis le début de sa carrière, l’actrice a toujours milité pour les droits de l’homme et des réfugiés, en lien avec son parcours familial. D’origine tunisienne et libyenne, ses parents sont arrivés en Espagne en 1975. Aujourd’hui, EHiba Abouk veut aussi reprendre sa « vie personnelle, publique et professionnelle de la manière la moins dommageable et traumatisante possible ».